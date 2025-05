Corinthians trata denúncias de supostas irregularidades na base como "infundadas"

O Corinthians divulgou uma nota oficial à imprensa nesta segunda-feira e se manifestou sobre as denúncias de supostas irregularidades nas categorias de base do clube.

O comunicado trata as acusações feitas à diretoria alvinegra como "infundadas". O Corinthians diz ter chegado à essa conclusão após "reuniões com envolvidos e análise criteriosa de informações". O clube ainda alega ter "evitado julgamentos precipitados" e "coletado todas as evidências disponíveis" antes de se pronunciar.

Por fim, o Timão afirma que o trabalho de formação de atletas é tratado com o "máximo de seriedade e profissionalismo".

As denúncias de supostas irregularidades nas categorias de base do Corinthians tornaram-se públicas na última sexta-feira. Principal torcida organizada do clube, a Gaviões da Fiel recebeu as acusações e decidiu ir até o CT Dr. Joaquim Grava para cobrar explicações da diretoria.

A uniformizada disse que não encontrou nenhuma anormalidade, mas prosseguirá com as investigações. Os torcedores ainda informaram que o diretor de base do Timão, Claudinei Alves, seria afastado durante o período de apuração dos fatos. O Corinthians, por sua vez, ainda não confirma a informação.

Já neste domingo, o ex-atacante Dinei comunicou através das redes sociais que pediu desligamento do cargo de coordenador de base do clube. Ele afirmou que a decisão foi tomada por discordâncias internas e levantou dúvidas sobre o caráter das pessoas que atualmente trabalham na área.

A quantidade de contratações para as categorias de base tem gerado incômodo de torcedores e até mesmo membros do Conselho Deliberativo do Corinthians. Na última quarta-feira, o presidente do órgão, Romeu Tuma Júnior, disse estar preocupado com a situação.

Tuma, inclusive, pediu à Comissão de Futebol do Corinthians uma análise sobre essas contratações e aguarda um parecer do órgão para, se preciso, tomar providências.

Desde o início da gestão Augusto Melo, 86 atletas foram contratados para a base do Timão. Destes, muitos sequer foram aproveitados pelo clube.

Das 86 contratações, 14 já até deixaram o Corinthians. Alguns, inclusive, assinaram contrato profissional com o clube sem nem entrar em campo, como é o caso do meia Paulinho, de 20 anos, que em janeiro deste ano havia sido liberado e não jogou nenhuma partida com a camisa alvinegra.

Veja abaixo, na íntegra, a nota enviada pela clube:

"O Sport Club Corinthians Paulista vem a público prestar esclarecimentos sobre as denúncias recebidas pela Diretoria Executiva relacionadas às categorias de base do Clube.

Após reuniões e conversas detalhadas com os envolvidos e uma análise criteriosa das informações que circularam nos últimos dias sobre supostas práticas irregulares na gestão, ficou comprovado que não há fundamento nas denúncias divulgadas.

A atual gestão do Corinthians manteve uma postura responsável e prudente, evitando julgamentos precipitados e aguardando a coleta de todas as evidências disponíveis antes de qualquer manifestação pública. Reafirmamos o compromisso de tratar cada situação com transparência, respeito aos envolvidos e rigor na apuração dos fatos.

O Clube reitera que a formação de atletas é tratada com máxima seriedade e profissionalismo, sempre em alinhamento com os valores institucionais e os princípios de integridade e responsabilidade.

O Corinthians segue firme em seu compromisso de zelar pela transparência e pela credibilidade de suas categorias de base, pilares fundamentais para o futuro do esporte"