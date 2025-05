Corinthians tem aproveitamento sofrível como visitante contra times da Série A

O Corinthians tem acumulado um desempenho ruim como visitante enfrentando clubes da Série A do Campeonato Brasileiro na atual temporada. No último sábado, a equipe sofreu mais um revés longe de Itaquera, desta vez para o Mirassol, por 2 a 1.

Desde o início da temporada, o Corinthians disputou 11 jogos contra equipes que estão disputando a Série A do Brasileirão, incluindo no Campeonato Paulista, e somou duas vitórias, quatro empates e cinco derrotas.

Com nove gols marcados e 19 gols sofridos, o Timão tem um aproveitamento de 30,3% contra adversários da elite do futebol nacional de acordo com o Sofascore, números aquém da expectativa pelo investimento feito pelo clube para a montagem do elenco atual.

Em apenas um dos 11 jogos contra times da Série A o Corinthians não sofreu gol, contra o Vasco da Gama, pela segunda rodada do Brasileirão, o que confirma o grave problema no sistema defensivo da equipe, prioridade número um do técnico Dorival Júnior.

Com pouco tempo para trabalhar entre os jogos, o novo treinador corintiano terá de se desdobrar para reforçar a defesa do Corinthians, o grande "calcanhar de Aquiles" do time em 2025. Até porque do meio para frente o Timão tem opções com qualidade suficiente para acumular números melhores na atual temporada.