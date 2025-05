Corinthians abre semana focado na Sul-Americana e dependendo apenas de si para avançar

O Corinthians inicia a semana focado em seu compromisso pela Copa Sul-Americana, na próxima quinta-feira, às 19h (de Brasília), contra o Racing, do Uruguai, no estádio Centenário.

Com cinco pontos, o Timão é o atual terceiro colocado do Grupo C do torneio, atrás do líder Huracán, com dez, e do América de Cali, com seis tentos, faltando duas rodadas para o fim da primeira fase.

Ainda assim, o Corinthians só depende de si para seguir vivo na Sul-Americana. Isso porque o Timão terá um confronto direto com o Huracán, na Argentina, na última rodada da fase de grupos e, se vencer esses últimos dois compromissos do Grupo C, ao menos avançará para a eliminatória contra os terceiros colocados dos grupos da Libertadores.

O duelo com o Racing, no Uruguai, será o primeiro jogo do Corinthians na Sul-Americana sob o comando do técnico Dorival Júnior, que no último fim de semana perdeu sua invencibilidade à frente da equipe ao ser derrotado pelo Mirassol, por 2 a 1, fora de casa, pelo Brasileirão.

Embora não seja a grande prioridade da temporada, a Copa Sul-Americana é vista pelo Corinthians como uma boa chance de o clube erguer sua segunda taça do ano, a primeira internacional, e, de quebra, garantir uma vaga na Libertadores de 2026.

Apesar da Sul-Americana dar vaga na Libertadores e o glamour de um título internacional à equipe campeã, o Corinthians segue mantendo como prioridade o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, em que venceu o jogo de ida da terceira fase, contra o Novorizontino, por 1 a 0.