Com hat-trick, Mbappé se torna o jogador com mais gols na primeira temporada pelo Real Madrid

O Real Madrid perdeu para o Barcelona, neste domingo, por 4 a 3, pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol, no Estádio Olímpico Lluís Companys. Com hat-trick, Kylian Mbappé se tornou o jogador com mais gols marcados na primeira temporada pelo clube.

Em 53 jogos disputados com a camisa do Real Madrid, Mbappé marcou 39 gols e deu cinco assistências. O francês ultrapassou Iván Zamorano, que anotou 37 bolas na rede durante a temporada 1992/93.

Mbappé ainda passou Cristiano Ronaldo (2009/10) e Ruud Van Nistelrooy (2006/07), com 33 gols cada, e o brasileiro Ronaldo (2002/03), que marcou 30 gols em sua primeira temporada pelo Real Madrid.

? @KMbappe ya es el madridista con más goles en su primera temporada en el club. ? Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 11, 2025

Contratado pela equipe espanhola, depois de encerrar seu contrato com o Paris Saint-Germain, o francês de 26 anos se tornou o artilheiro do Campeonato Espanhol, com 27 tentos, após o hat-trick anotado diante do Barcelona.

Além disso, Mbappé ainda marcou sete vezes na Liga dos Campeões, duas na Copa do Rei e uma vez na Supercopa da Espanha, Supercopa da Europa e Copa Intercontinental.

Derrota do Real Madrid no clássico

Apesar dos três gols marcados por Mbappé, o Real Madrid foi superado pelo Barcelona pela quarta vez na temporada. Raphinha (dois), Lamine Yamal e Eric García garantiram a vitória da equipe catalã, que segue na liderança do Campeonato Espanhol.

Com o resultado, o Real Madrid é o vice-líder da competição, com 75 pontos conquistados, sete atrás do Barcelona.

O Real Madrid volta a campo nesta quarta-feira, às 16 horas (de Brasília), quando recebe o Mallorca, pela 36ª rodada do Campeonato Espanhol, no Santiago Bernabéu. Em caso de derrota, o Barcelona pode garantir o título da competição com duas rodadas de antecedência.