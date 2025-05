Cleber Xavier vê evolução em empate do Santos, mas admite: 'É pouco'

O técnico Cleber Xavier viu evolução no Santos, mas admite que o desempenho ainda foi aquém do esperado no 0 a 0 com o Ceará no Allianz Parque.

O que aconteceu

O Santos cedeu poucas chances ao Ceará, mas também criou pouco no Allianz. O Peixe deu apenas uma finalização na direção do gol.

Cleber viu um time melhor defensivamente e também no início das jogadas, porém, sem criatividade na frente. Foram 35 cruzamentos ao todo.

A expectativa é criar mais contra o Corinthians, no próximo domingo, na Neo Química Arena. O Santos é o vice-lanterna com apenas cinco pontos e nem uma vitória contra o rival tiraria o Peixe do Z4.

É pouco. A gente teve uma evolução boa contra o Grêmio na iniciação, construção média para alta, usamos bem o lado esquerdo. Barreal entrou bem pelo lado direito hoje. E a questão do penúltimo e do último passe, criar melhor, com mais clareza. Finalizar melhor também. Nesse momento de pressão é mais difícil. A bola queima mais no pé na hora de definir, mesmo os jogadores sendo experientes e de qualidade técnica. São jogadores campeões, de seleção, que precisam trabalhar para sermos mais efetivos Cleber Xavier

Veja outros assuntos da entrevista coletiva

Zé Rafael

"Eu poderia usar por 30 minutos hoje. Conversei muito com ele e departamento médico. A bola estava quadrada no começo, foi arredondando. Ficou muito tempo fora, tem que sentir o gramado, que está acostumado, mas é difícil para ele. Poderia colocar mais tempo, mas senti que as outras opções eram melhores. Agora posso usar o Zé, o Souza e o Barreal por mais tempo".

Por que Gabriel Veron foi utilizado após ato de indisciplina?

"Gabriel Veron teve punição administrativa e desportiva, conversei com ele. Trabalhei muito com ele e o Matheus Xavier e entendi que, mesmo pressionado, ele me daria um pouco mais como deu nos treinamentos. Vamos trabalhar no dia a dia para definir as convocações pois temos mais gente".

Reforços

"Nosso trabalho é como um todo, tem o CEO Pedro, nosso analista de mercado, nossos coordenadores. É hora de focar nesses atletas que eu tenho antes da janela. Corinthians, Vitória, Botafogo e Fortaleza pelo Brasileiro e o CRB pela Copa do Brasil. Vou precisar de todos, alguns podem ficar fora da convocação ou do jogo. Vamos usar 16 em cada jogo, é se preparar para isso. Não é hora de cobrança, eles estão dando o máximo. É de dar confiança, tirar pressão, para que o resultado venha. Sair de uma tempestade ruim para uma temporada boa. Não sei onde vamos parar, mas vamos subir".

O Santos briga contra o Z4?

"O momento tem essa realidade. Temos que usar mais uma semana de treinos para preparar contra o Corinthians. Torcedor veio, lotou, apoio o tempo todo e só vaiou no fim. Tem nada para falar. Contra o CRB, era uma situação mais difícil, mas apoiou também. Não tem nada de falar do torcedor. Gostaria que, da próxima que vez que jogarmos aqui ou lá, torcedor apoie também. É importante para sairmos dessa. Evoluímos um pouco defensivamente, a saída, e agora é melhorar mais para chegar ao gol".