Cléber Xavier prevê Santos mais 'finalizador' no clássico com o Corinthians no domingo

Cléber Xavier prevê um Santos mais 'finalizador' no clássico com o Corinthians, domingo, às 16 horas, na Neo Química Arena, em duelo válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador afirmou, em entrevista coletiva, depois do empate sem gols diante do Ceará, nesta segunda-feira, no Allianz Parque, que este fundamento será bastante aperfeiçoado na semana de trabalho.

"Melhoramos na iniciação da jogada e na chegada no campo do Ceará, mas não criamos. Faltou efetividade. Tivemos a posse de bola, mas sem efetividade isso não nos traduz nada", disse o treinador santista. O Santos teve apenas uma finalização no gol, feita por Tiquinho Soares.

Outro ponto que Cléber Xavier pretende 'trabalhar' nos próximos dias é a confiança dos atletas. "Sem o resultado (vitória), a pressão aumenta e diminui a confiança", afirmou o técnico, que soma três jogos no comando do Santos, com dois empates e uma derrota.

O treinador festejou o fato de poder contar com vários jogadores que estavam em recuperação de lesão. Em especial, Zé Rafael, que dentro de poucas partidas deverá assumir a titularidade na equipe.