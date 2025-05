Cleber Xavier lamenta falta de eficácia em empate e vê Santos na briga contra rebaixamento

Na noite desta segunda-feira, o Santos decepcionou a torcida mais uma vez e deixou o campo sob vaias. O Alvinegro Praiano ficou apenas no empate sem gols com o Ceará, no Allianz Parque, no encerramento da oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

Assim como dito por Luan Peres na saída do gramado, o Santos mostrou evolução, na visão do técnico Cléber Xavier. Contudo, o que faltou ao Peixe no empate desta segunda-feira, de acordo com o treinador, foi a eficácia. A equipe até pressionou, mas não conseguiu marcar.

"Conseguimos evolução no aspecto defensivo, com os treinos que tivemos. Demos poucas chances ao adversário. As chances que o Ceará teve foi nos momentos defensivos que abrimos espaço de contra-ataque. Efetivamente construímos bem da iniciação hoje, evoluímos em ganhar campo, em jogar no campo adversário, mas novamente não conseguimos ser efetivos na frente. Tivemos quatro finalizações no gol de 14. Vamos seguir trabalhando. Trabalhando nessa semana mais larga, com bastante trabalhos de enfrentamento, na construção média, no último terço. Trabalhando bastante coisa. Mas no jogo em si não fomos efetivos. E precisamos seguir melhorando", afirmou.

Ao fim do jogo, o Santos foi vaiado pela torcida presente no Allianz Parque. Os torcedores também protestaram contra o elenco e contra a diretoria, até com gritos de "Ei, Teixeira, vai tomar no **". Cléber Xavier, então, respondeu sobre as vaias e parece entender que, neste momento, o Peixe briga contra o rebaixamento.

"No momento, essa é realidade. Torcedor veio hoje, apoiou o tempo inteiro, se vaiou foi no final do jogo, é um direito que ele tem. Na Vila, no jogo contra o CRB, já era uma situação mais difícil. Não tenho nada para falar para o torcedor. Gostaria que, na próxima vez que jogassemos aqui ou na Vila, continuasse apoiando. Porque entrega não faltou. Trabalho, vamos buscar continuar a evoluir. Precisamos melhorar a nossa efetividade, acertar o gol, melhorar nossas finalizações", pontuou.

O resultado desta segunda-feira faz com o que o Santos permaneça no Z4, somando apenas cinco pontos em oito jogos da Série A. O Alvinegro Praiano está perto de chegar a um mês sem vitórias. O Peixe não sabe o que é vencer desde o último dia 16 de abril, quando bateu o Atlético-MG, em casa, por 2 a 0.

A campanha do Santos na atual edição do Brasileirão é, inclusive, pior que a de 2023 - ano do rebaixamento. Na ocasião, a equipe somava 11 pontos. Hoje, possui apenas cinco.

"É pouco, é pouco. Tivemos uma evolução muito boa contra o Grêmio na iniciação, na criação, na linha média alta. E a questão também da jogada do último passe, de ter uma criação melhor, mais clareza. Uma melhor finalização também dos atacantes. Nesse momento de pressão, é muito difícil. A bola parece que queima um pouco no pé na criação e na hora de definir, mesmo que sejam jogadores experientes e de qualidade técnica. São jogadores de qualidade, de seleção, mas que precisam trabalhar para sermos mais efetivos", analisou.

O Santos, agora, precisa virar a chave. O Peixe já passa a focar em seu próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o Peixe encara o Corinthians, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela nona rodada do torneio nacional.

"A urgência está no próximo jogo, então temos que trabalhar para o próximo jogo. Manter o que fizemos bem defensivamente, o que fizemos bem na linha de construção. (...) Tenho que pensar no meu trabalho e na minha equipe. E continuamos com uma dificuldade muito grande, e essa necessidade por resultados. Hoje, demos uma chance clara ao adversário, mas não fomos mais efetivos. Criamos uma posse muito alta, mas posse sem efetividade não te traz nada. Tem que melhorar", finalizou o treinador.