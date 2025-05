Christian Horner pode ser demitido da Red Bull após GP de Ímola de F-1, dizem jornais

O começo decepcionante da Red Bull nesta temporada da Fórmula 1 pode estar selando o fim do ciclo de Christian Horner à frente da equipe. Segundo a mídia austríaca, um novo desempenho ruim no GP de Ímola, que acontece neste fim de semana, pode decretar a demissão do chefe da equipe.

Após anos de domínio na modalidade, a escuderia vem sofrendo com a supremacia da McLaren. Com apenas uma vitória neste ano, o ambiente se tornou tenso nos seus bastidores. Após o GP de Miami, que teve Oscar Piastri como vencedor, o consultor de automobilismo, Helmut Marko, e o próprio Max Verstappen, fizeram fortes críticas à performance do carro, de acordo com o periódico Oe24.

Dono de um histórico vencedor na Red Bull, Horner, de 51 anos, agora vive o outro lado da moeda. A equipe venceu apenas o GP do Japão, enquanto a escuderia rival conquistou as outras cinco corridas, dando sinais claros de sua superioridade nas pistas.

Ainda de acordo com a publicação, nomes já estão sendo cogitados para o caso de uma iminente troca na direção. Oliver Oakes, ex-chefe da Alpine, e atualmente livre no mercado, é um dos cotados para assumir. Correndo por fora, o austríaco Franz Tost, que já esteve à frente da escuderia, é outra possibilidade.

A falta de sintonia nos boxes da equipe amplificam o ambiente tenso. O jornal inglês Daily Mail também reforça uma necessidade de mudança de comando já a partir da prova que será disputada no circuito italiano neste domingo.

Este, no entanto, não é o primeiro momento crítico que Horner é obrigado a enfrentar na Red Bull. Em 2024, ele esteve no centro de uma outra polêmica ao ser acusado por uma funcionária de cometer "assédio moral". Ele, no entanto, sempre negou o fato.

No Mundial de Construtores, a classificação apenas atesta que a McLaren tem tudo para ser predominante na temporada 2025. Embalada pelo desempenho de Oscar Piastri e Lando Norris, a escuderia lidera com folga a tabela com 246 pontos, seguida da Mercedes (141). Nesta disputa, a Red Bull surge como a terceira colocada (105).