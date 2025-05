CBF divulga análise do VAR e valida gol decisivo de Vitor Roque no Choque-Rei

A CBF divulgou, nesta segunda-feira, a análise da equipe de arbitragem de vídeo sobre o gol que garantiu a vitória do Palmeiras por 1 a 0 diante do São Paulo, na Arena Barueri, pela oitava rodada do Brasileirão. Através das imagens cedidas pela entidade, é possível identificar o motivo pelo qual o tento marcado por Vitor Roque foi validado, de acordo com a cabine do VAR.

"É uma revisão factual, deu linha sobre linha. O jogador que faz o gol está em posição legal. O gol deve ser anotado", afirmou Ilbert Estevam da Silva, árbitro responsável pela cabine de vídeo.

De acordo com o relatório da Comissão de Arbitragem, o lance passou por uma checagem detalhada em relação à posição do atacante no momento da finalização. O árbitro de vídeo utilizou a tecnologia de "linha sobre linha" para verificar possível impedimento, mas a conclusão foi de que Vitor Roque estava em condição legal no momento do chute de Felipe Anderson, que originou o rebote.

A maior Seleção da história do futebol agora será liderada pelo técnico mais vitorioso do mundo. Carlo Ancelotti, sinônimo de conquistas históricas, foi anunciado nesta segunda-feira (12) pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, como o novo técnico da Seleção Brasileira. Ele... pic.twitter.com/grw3Rb1BmL ? CBF Futebol (@CBF_Futebol) May 12, 2025

O áudio revelado mostra a comunicação entre os árbitros durante a análise. Após confirmação da posição regular, o árbitro principal foi orientado a manter a decisão de campo ? o gol. A CBF também destacou que não houve interferência de nenhum jogador em condição de impedimento no campo de visão do goleiro Rafael.

O gol do triunfo palmeirense foi marcado aos 50 minutos do segundo tempo. Em jogada de contra-ataque rápido, Vitor Roque dominou pela ponta esquerda e encontrou Felipe Anderson, que bateu para o gol, mas teve seu chute defendido por Rafael. Vitor Roque, então, aproveitou a sobra e arrematou cruzado para balançar as redes.

Com 19 pontos, o Palmeiras deixou para trás o Flamengo e Red Bull Bragantino, com 17 pontos cada um. Já o São Paulo ocupa o 15° lugar, com nove pontos.

Antes de darem sequência ao Brasileirão, ambas as equipes voltam a campo no meio de semana para disputa da Libertadores. O Tricolor entra em campo na quarta-feira, quando enfrenta o Libertad, no Morumbis, pela quinta rodada da fase de grupos. A bola rola às 21h30 (de Brasília). O Palmeiras duela com o Bolívar, na quinta-feira, às 19h, no Allianz Parque.