CBF confirma Ancelotti como novo técnico da Seleção Brasileira

A Seleção Brasileira tem um novo técnico para a disputa da reta final das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Na manhã desta segunda-feira, Carlo Ancelotti foi anunciado pela CBF como o novo treinador da equipe pentacampeã mundial.

Nascido na Itália, Carlo Ancelotti tem 65 anos e vinha dirigindo o badalado Real Madrid, da Espanha. Treinador desde 1995, ele acumula experiência em grandes equipes da Europa: já dirigiu Juventus, Milan, Chelsea, PSG e Bayern de Munique.

A CBF informa que Ancelotti irá comandar o Brasil até a Copa do Mundo de 2026 e já treinará o time nos dois próximos jogos pelas Eliminatórias diante do Equador e Paraguai, no próximo mês.

"Trazer Carlo Ancelotti para comandar o Brasil é mais do que um movimento estratégico. É uma declaração ao mundo de que estamos determinados a recuperar o lugar mais alto do pódio. Ele é o maior técnico da história e, agora, está à frente da maior seleção do planeta. Juntos, escreveremos novos capítulos gloriosos do futebol brasileiro," afirmou Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF.

Carlos Ancelotti: grandes conquistas

A carreira do treinador é recheada de títulos. Ancelotti venceu a Liga dos Campeões em cinco oportunidades, além de levantar o Mundial de Clubes três vezes. Também faturou títulos nacionais na Espanha, Itália, Inglaterra e Alemanha.

Foi a segunda tentativa da Seleção Brasileira em contratar Ancelotti depois da Copa de 2022. Na primeira oportunidade, em 2024, o treinador preferiu seguir no comando do Real Madrid. Porém, na atual temporada, o comandante não conseguiu os resultados esperados e sua saída era prevista no time espanhol.

Desde a despedida de Tite após o fim do Mundial de 2022, a Seleção Brasileira amarga uma profunda crise. Nomes como Ramon Menezes, Fernando Diniz e Dorival Júnior dirigiram a equipe sem sucesso. Nas Eliminatórias, o time ocupa a quarta posição, com 21 pontos, e ainda tem controlada sua posição na zona de classificação do Mundial - seis avançam e o sétimo irá disputar a repescagem.