Juca: Ancelotti pode ser a 'tábua de salvação' de Ednaldo, que será julgado

O italiano Carlo Ancelotti, anunciado hoje como novo técnico da seleção brasileira, pode ser a "tábua de salvação" para o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, que será julgado daqui a 16 dias pelo STF (Supremo Tribunal Federal), avaliou o colunista Juca Kfouri no UOL News, do Canal UOL.

Talvez, [Ancelotti] seja a 'tábua de salvação' para Ednaldo Rodrigues, que está em vias de ser julgado e, eventualmente, afastado da CBF. É neste barco que Ancelotti está entrando. É uma belíssima cortina de fumaça? Saberemos até quando?

Repito: Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, está correndo o risco de, de novo, ser posto para fora da cadeira em que ele senta. Juca Kfouri, colunista do UOL

No próximo dia 28, o STF (Supremo Tribunal Federal) dará continuidade ao julgamento da ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade) 7580, em que avalia a legitimidade do Ministério Público para firmar TACs (Termos de Ajuste de Conduta) com entidades esportivas.

Em uma decisão liminar no processo, o ministro relator Gilmar Mendes suspendeu decisões judiciais segundo as quais o MP não poderia intervir em questões relacionadas a entidades desportivas. Na mesma decisão, de janeiro de 2024, o decano determinou a recondução de Ednaldo Rodrigues ao cargo máximo da CBF. Agora, a Corte decidirá se referenda ou não essa liminar.

Um eventual afastamento de Ednaldo Rodrigues da presidência da CBF poderia trazer consequências diretas para o futebol brasileiro, como, por exemplo, a exclusão da Copa do Mundo de 2026 e outras competições organizadas pela FIFA, conforme apontou o colunista do UOL Gabriel Coccetrone.

Juca: 'Eu traria o Jorge Jesus e não o Ancelotti'

Ao Canal UOL, Juca também opinou sobre quem deveria estar à frente da seleção brasileira.

Sem querer pôr em dúvida o histórico do Ancelotti, que é um dos mais gloriosos da história do futebol mundial, mas para mim, o novo técnico do Brasil seria o Jorge Jesus. Por duas razões: conhece muito mais a seleção brasileira e a CBF, e fez do Flamengo um time à brasileira, coisa que o Ancelotti não fará, porque o conceito dele [Ancelotti] não é o que mais me agrada, em termos da tradição do nosso futebol.

Jesus é daqueles treinadores, cujos resultados aparecem imediatamente, até por pouco tempo. Mas por pouco tempo é o que resta até a Copa do Mundo. Então, eu traria o Jorge Jesus e não o Ancelotti. Juca Kfouri, colunista do UOL

Trajano: Neymar é quem terá que se adaptar a Ancelotti, e não o contrário

No UOL News, o colunista José Trajano afirmou que o jogador Neymar é quem precisa se adaptar ao estilo do novo técnico da seleção brasileira, o italiano Carlo Ancelotti, e não o contrário.

Ancelotti é um sujeito sóbrio. Não é um revolucionário, capaz de táticas diferentes, de fazer 'chover no molhado'. Ele é administrador de gente, sabe conviver com jogadores que são estrelas, ganham bem, que são famosos. Se o cara não for cheio de marra, ele vai saber conviver com isso.

[Sobre a convivência de Ancelotti com Neymar,] primeiro, Neymar precisa voltar a jogar futebol, né? Na minha opinião, o tamanho do Ancelotti permite que... o Neymar é quem terá que se adaptar a Ancelotti, e não o contrário. Ele vai armar a seleção, talvez conte com Neymar, talvez não. Vamos ver. José Trajano, colunista do UOL

Entre os jogadores com potencial para futuras convocações, está o Neymar, diagnosticado com uma nova lesão muscular na coxa esquerda em abril. O craque do Santos deve ficar fora dos campos por pelo menos um mês. A reportagem do UOL apurou que, nos bastidores, havia um certo temor da família Neymar pela contratação do italiano como técnico da seleção.

