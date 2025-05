Trajano: Neymar é quem terá que se adaptar a Ancelotti, e não o contrário

O jogador Neymar é quem precisa se adaptar ao estilo do novo técnico da seleção brasileira, o italiano Carlo Ancelotti, e não o contrário, analisou hoje o colunista José Trajano no UOL News, do Canal UOL.

Ancelotti é um sujeito sóbrio. Não é um revolucionário, capaz de táticas diferentes, de fazer 'chover no molhado'. Ele é administrador de gente, sabe conviver com jogadores que são estrelas, ganham bem, que são famosos. Se o cara não for cheio de marra, ele vai saber conviver com isso.

[Sobre a convivência de Ancelotti com Neymar,] primeiro, Neymar precisa voltar a jogar futebol, né? Na minha opinião, o tamanho do Ancelotti permite que... o Neymar é quem terá que se adaptar a Ancelotti, e não o contrário. Ele vai armar a seleção, talvez conte com Neymar, talvez não. Vamos ver. José Trajano, colunista do UOL

O presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), Ednaldo Rodrigues, anunciou hoje Carlo Ancelotti como novo técnico da seleção brasileira. O treinador deixa o Real Madrid para assumir a missão de levar a seleção à Copa do Mundo faltando um ano para o Mundial. O italiano de 65 anos substitui Dorival Júnior, demitido em março, após a derrota do Brasil para a Argentina, pelas Eliminatórias.

Entre os jogadores com potencial para futuras convocações, está o Neymar, diagnosticado com uma nova lesão muscular na coxa esquerda em abril. O craque do Santos deve ficar fora dos campos por pelo menos um mês. A reportagem do UOL apurou que, nos bastidores, havia um certo temor da família Neymar pela contratação do italiano como técnico da seleção.

Ao Canal UOL, Trajano falou sobre o perfil de Ancelotti e qual a sua expectativa para o técnico italiano à frente do Brasil.

Há muito tempo, a seleção não empolga o torcedor brasileiro, e agora virá um técnico vitorioso, consagrado, que já passou por várias equipes, como o Real Madrid, mas está em baixa. Está em baixa porque o patamar dele é muito alto. É uma novidade boa. Eu acho legal.

Ele é um grande administrador de gente, pelo que eu acompanho. Ele sabe administrar bem o elenco que tem. E ele tem, lá no Real Madrid, vários jogadores que já estão na seleção. Um deles é o melhor do mundo, que é o Vinicius Jr. Tem o Militão... Ou seja, ele já tem contato com vários jogadores brasileiros. José Trajano, colunista do UOL

