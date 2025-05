Campeão pelo Santos em 2006 é preso com 6kg de cocaína no Paraguai

Campeão pelo Santos em 2006, o ex-zagueiro Manzur foi detido no Paraguai com seis quilos de cocaína. Ele é suspeito de liderar um esquema de tráfico de drogas.

O que aconteceu

Manzur foi detido na quarta-feira (7) junto de outros dois homens durante operação policial na cidade de Luque. Policiais do Departamento Especializado de Combate ao Narcotráfico e Crimes Conexos do Paraguai ainda apreenderam a caminhonete de Manzur, armas de fogo e seis celulares, segundo a Polícia Nacional do Paraguai.

A droga foi encontrada no carro de Manzur e seria vendida no bairro de Ykua Duré, de acordo com a polícia. Já na delegacia, o ex-jogador afirmou que agiu apenas como 'motorista' da dupla.

Me disseram que iam levar alguns papéis, e eu os levei. Na minha caminhonete, eu não carreguei drogas, não sei onde encontraram isso. Saí de uma reunião na escola do meu filho e, naquele momento, me ligaram para que eu os levasse até essa casa Manzur, à emissora paraguaia Ñanduti

Habló Julio Manzur: "me dijeron que iban a llevar unos papeles y le acerqué. En mi camioneta yo no llevé drogas, no sé donde encontraron eso. Salí de una reunión del colegio de mi hijo y ahí me llamaron para poder llevarles a esa casa". Vicecampeón Olímpico y mundialista. pic.twitter.com/YMGYTQiRec -- Ricky A (@rickyalderete) May 8, 2025

A investigação durou quatro meses e aponta Manzur como líder de um esquema de tráfico que opera em Assunção, segundo César Diarte, chefe do Departamento Antinarcóticos da Polícia Nacional do Paraguai revelou ao jornal ABC. O ex-jogador ainda era o encarregado de transportar droga do norte do país até a zona central e tinha uma 'clientela bastante exclusiva'.

Júlio Cézar Manzur, de 43 anos, defendeu o Santos em 2006, emprestado pelo Guarani-PAR, e foi campeão paulista. Ele ainda jogou por times como Libertad-PAR, Olimpia-PAR, Pachuca-MEX e Tigre-ARG e foi vice-campeão olímpico pela seleção paraguaia nos Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004.

Manzur disputou 49 jogos com a camisa do Santos, 46 como titular, e fez dois gols na campanha do título do Campeonato Paulista, contra Marília e Red Bull Bragantino. Ele fez a sua última partida oficial em 2015, Rubio Ñú, do Paraguai.