Bruno Blindado sugere pausa na carreira após derrota no UFC 315

A carreira do peso-médio (84 kg) Bruno Blindado pode ter chegado ao fim - ou, pelo menos, ser interrompida por um período de tempo indeterminado. Isso foi o que sugeriu o próprio lutador brasileiro, através de seu perfil oficial no 'Instagram', após sua derrota no UFC 315, no último sábado (10).

Um dia depois de ser brutalmente nocauteado por Marc-André Barriault, Blindado veio a público para agradecer pelas mensagens de apoio e revelar que pretende dar uma pausa na sua carreira. Apesar disso, o lutador paraibano não quis se comprometer com a aposentadoria definitiva e deixou em aberto a possibilidade de retornar à ativa no futuro.

"Estou bem, galera. Obrigado pelo carinho e respeito. Meu legado está escrito, mas existe início, meio e fim. Não é um adeus, mas agora quero viver e curtir minha família. Quem sabe um dia eu volto, né? Até logo", escreveu Blindado na legenda da publicação (veja abaixo ou clique aqui).

Atualização sobre estado de saúde

Também pelas redes sociais, o atleta brasileiro atualizou seus seguidores sobre seu estado de saúde. Depois de demorar alguns minutos para se recuperar do nocaute sofrido e deixar o octógono do UFC 315 de maca, Bruno Blindado foi encaminhado ao hospital, onde passou por exames e foi liberado na sequência. De acordo com o peso-médio, nenhum problema foi detectado pelos médicos.

"Boa noite, passando para avisar que estou bem. Fui no hospital fazer exames, tudo ok com minha saúde. Recebi muitas mensagens de pessoas que gostam de mim, estava bem, queria vencer para dar meu testemunho, de tudo que passei e consegui me reerguer, mas faz parte da vida. Sou um vitorioso. Não é esse momento que vai acabar com minha história e meu legado.

Credenciado por uma passagem de sucesso na Rússia, Bruno Blindado iniciou sua trajetória no UFC de forma promissora, com três vitórias por nocaute consecutivas. A partir daí, entretanto, o lutador paraibano viu sua boa fase ir embora ao sofrer sete derrotas em oito lutas disputadas.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Bruno Blindado Silva (@brunoblindado)

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok