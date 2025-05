Brasil cede empate ao Paraguai no hexagonal final do Sul-Americano sub-17 feminino

Nesta segunda-feira, pela estreia no hexagonal final do Sul-Americano sub-17 feminino, o Brasil duelou com o Paraguai no Estádio Pascual Guerrero, em Cali, na Colômbia, e empatou por 1 a 1. Apesar do gol de Evelin, Alisson Barreira igualou o marcador.

Com o resultado, as duas seleções somaram um ponto e, assim, dividem a segunda posição. Porém, Colômbia e Peru, que aparecem logo atrás, ainda jogam na rodada.

O próximo jogo do Brasil será contra o Peru, pela segunda rodada do hexagonal final do Sul-Americano sub-17. A bola rola nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico Pascual Guerrero. No mesmo dia e rodada, o Paraguai duela com o Chile. Desta vez o jogo está marcado para às 17h, no Estádio Francisco Rivera Escobar.

O placar foi aberto pelo Brasil, aos 16 minutos de jogo. Evelin recebeu o passe de Carol Melo e finalizou de perna esquerda para marcar.

Até que aos 38, ainda do primeiro tempo, o Paraguai conseguiu o gol de empate, após uma bomba de Alisson Barreiro. A bola ainda bateu no rosto de Ana Morganti antes de entrar.