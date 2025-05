Botafogo-SP x Athletic Club: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo da Série B

Botafogo-SP e Athletic Club se enfrentam nesta segunda-feira pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro Série B. A partida será disputada no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP), a partir das 19h (de Brasília). O duelo marca o reencontro do Botafogo com sua torcida após uma vitória expressiva fora de casa e a tentativa de se afastar da zona de rebaixamento.

ONDE ASSISTIR



O jogo terá transmissão da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming.

PONTUAÇÃO



Botafogo-SP - 5 pontos em 6 partidas - iniciou a rodada em 16º lugar



Athletic Club - 3 pontos em 6 partidas - iniciou a rodada em 18º lugar

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Botafogo-SP



Victor Souza; Alisson Cassiano, Carlos Eduardo e Rafael Milhorim; Jeferson, Alejo Dramisino, Samit, Leandro Maciel e Gabriel Risso; Jonathan Cafú e Alexandre Jesus.



Técnico: Márcio Zanardi

Athletic Club



Jeferson; Douglas Silva, Gabriel Ferreira, Sidimar e Rodrigo Gelado; Diego Fumaça, Alex Amorim (Martínez), Sandry (David Braga), Ezequiel e Max; Neto Costa



Técnico: Eduardo Pacheco (auxiliar, substituindo Roger Silva, suspenso)

ARBITRAGEM



A arbitragem da partida será comandada por Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA). Ele será auxiliado por Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO) e Luís Diego Nascimento Lopes (PA). A equipe de arbitragem contará ainda com o árbitro de vídeo (VAR) Charly Wendy Straub Deretti (SC).