Botafogo-SP perde do Athletic, segue sem vencer em casa e entra no Z4 da Série B

Nesta segunda-feira, pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Botafogo-SP recebeu o Athletic no Estádio Santa Cruz e perdeu por 3 a 0. Os gols dos visitantes foram marcados por Max e Ezequiel.

Com o resultado negativo, a equipe paulista seguiu com os mesmos cinco pontos e, assim, caiu para a 17ª posição. Além disso, o time ainda não venceu em casa na competição. São dois empates e duas derrotas. O Athletic, por sua vez, ultrapassou o adversário e escapou da zona de rebaixamento. Agora o time mineiro é o 15º, com seis somados.

O Botafogo-SP retorna aos gramados no próximo sábado, contra o Operário, pela oitava rodada da Série B. A bola rola às 16h (de Brasília), no Estádio Couto Pereira. No mesmo dia e rodada, o Athletic recebe o Novorizontino. O jogo está marcado para às 20h30, na Arena Independência.

Os gols

O placar foi aberto aos 15 minutos do primeiro tempo, com Max. O atleta do Athletic recebeu de Yuri e não perdoou.

Os visitantes ampliaram com Ezequiel, aos 20, ainda da etapa inicial. Douglas cruzou para trás e encontrou o companheiro, que finalizou firme para as redes.

Até que Neto Costa fechou a conta. Aos 33 do segundo tempo, o atleta aproveitou a oportunidade e converteu a cobrança de pênalti.