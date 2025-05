Auxiliar do Palmeiras aponta erro de arbitragem no Choque-Rei e critica: "Desorganização tremenda"

A arbitragem do jogo entre Palmeiras e São Paulo, neste domingo, não passou livre das polêmicas. O duelo terminou com a vitória do Verdão por 1 a 0, na Arena Barueri. O árbitro Rafael Rodrigo Klein expulsou Abel Ferreira no segundo tempo, o que abriu espaço para o auxiliar João Martins conceder a entrevista coletiva após a partida. À imprensa, o profissional teceu fortes críticas a um episódio que ocorreu no jogo.

O lateral esquerdo Wendell, do São Paulo, saiu de campo ainda no primeiro tempo após um choque de cabeça contra o goleiro Rafael. Ele deu lugar a Enzo Díaz, aos 25 minutos de jogo. De acordo com João Martins, foi repassado ao Palmeiras que o lance foi enquadrado como concussão, o que permitiria seis substituições no jogo, o que não ocorreu.

"Nós preparamos seis substituições, que foi o que nos disseram ao intervalo, porque o Wendell tinha saído com concussão, ao qual o quarto árbitro passou essa informação. E nós nos preparamos para isso. Quando o jogo começa, o segundo tempo, o árbitro já não sabia. O quarto árbitro andava perdido. Depois disse que eles não entregaram o papel porque não tinham papel. Depois, afinal, o São Paulo já não queria a contusão. Afinal, são só cinco substituições. Já no decorrer do segundo tempo, é o qual nós pensamos, nós só queremos que as regras sejam cumpridas, tal quando o lance com o Abel foi expulso, nós só queremos amarelo ao jogador que lhe agarrou o pé, não o deixou correr", declarou.

Abel Ferreira acabou expulso no segundo tempo depois de protestar contra o árbitro, que não deu cartão amarelo a Alan Franco, em um lance que o zagueiro do São Paulo segurou o pé de Estêvão. O Palmeiras viu reclamação justa do treinador e o deixou de fora a fim de preservá-lo após o cartão vermelho por opção do Departamento de Futebol.

"Nós só queremos o critério igual para todos, não andar agora marca, a seguir não marca e depois dá amarelo, depois não dá, porque ao nível mental é um desgaste tal que nós só queremos as coisas tal como elas são. Não queremos nem mais nem menos, não queremos ser beneficiados, não queremos ser prejudicados, queremos as coisas como elas são. E as regras são para se cumprir. Ou seja, não pode acontecer isto. Não pode nós chegarmos ao intervalo para planejar uma coisa e depois durante o segundo tempo já é outra. É uma desorganização tremenda. Isto mostra muito que o o para o qual nós muitas vezes lutamos, queremos e tentamos e que passa da nossa forma de controlar. Às vezes perdemos um pouquinho o nosso controle porque não está nas nossas mãos e nós só queríamos que as regras fossem cumpridas, mais nada", finalizou.

Portanto, Abel Ferreira é desfalque no banco de reservas para o jogo contra o Red Bull Bragantino, marcado para acontecer no próximo domingo. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília) para o jogo válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.