CBF divulga áudio do VAR em gol de Vitor Roque: 'linha sobre linha'

A CBF divulgou o áudio do VAR que confirmou o gol de Vitor Roque na vitória por 1 a 0 do Palmeiras sobre o São Paulo. A cabine apontou linhas sobrepostas no lance.

O que aconteceu

As linhas foram traçadas a partir do quadril de Alan Franco e do ombro de Vitor Roque e "deu linha sobre linha". O lance aconteceu aos 49 minutos do segundo tempo e sacramentou a vitória do Palmeiras no clássico.

Revisão factual. O jogador que faz o gol está em posição legal. O gol deve ser anotado. Ilbert Estevam da Silva, VAR de Palmeiras x São Paulo

Rafael Rodrigo Klein, árbitro de campo, inicialmente havia apontado impedimento do centroavante alviverde. O camisa 9 aproveitou o rebote após chute de Felipe Anderson na entrada da área e boa defesa do goleiro Rafael.

Vitor Roque chegou ao terceiro gol em três jogos seguidos pelo Alviverde e garantiu a liderança do Brasileirão. O Palmeiras tem 19 pontos, contra 17 do segundo colocado Flamengo.