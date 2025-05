Arnaldo: São Paulo não tem como brigar com Palmeiras e Fla no Brasileiro

O São Paulo não tem condições de acompanhar Palmeiras e Flamengo na maratona de pontos corridos do Campeonato Brasileiro, afirmou Arnaldo Ribeiro no Posse de Bola.

O São Paulo disputa a mesma coisa que Flamengo e Palmeiras. Tem condição de acompanhar os dois? Não tem. Agora, ele faz uma Libertadores melhor que a do Flamengo e parecida com a do Palmeiras. O São Paulo se parece mais com o Inter, essa é a questão, no elenco e no tipo de jogador.

O Inter está começando a sofrer agora o que o São Paulo sofreu no início da maratona, que é os jogadores mais experientes e mais velhos estourarem.

Arnaldo Ribeiro

Para o colunista, há uma distância cada vez maior do Tricolor e do Inter para os dois primeiros colocados do Brasileirão.

Tem gente que acha que o Internacional de Porto Alegre, hoje, é o Internacional de Porto Alegre da década de 70, do Ênio Andrade, e que o São Paulo é o São Paulo do Telê, capaz de disputar título brasileiro com Palmeiras e Flamengo. Não tem a menor condição.

Quando que o Internacional de Porto Alegre vai ter condição de disputar para ganhar o Campeonato Brasileiro de pontos corridos? Ele já teve, já foi vice alguma vez, mas está cada vez mais distante. A distância dele e do São Paulo para o Palmeiras e o Flamengo vai aumentando, aumentando e aumentando.

Arnaldo Ribeiro

Ontem, o São Paulo resistiu até os acréscimos, mas Vitor Roque decidiu a vitória do Palmeiras na Arena Barueri. Logo depois, o Inter foi goleado por 4 a 0 pelo Botafogo, no Engenhão.

Com a derrota, o Tricolor se manteve com nove pontos e caiu para a 16ª colocação do Brasileiro. O Inter é o 13º com a mesma pontuação.

