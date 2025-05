André Jardine iguala recorde histórico e se aproxima do tetracampeonato inédito no México

Ao vencer e eliminar o Pachuca nas quartas de final do Torneio Clausura 2025, na madrugada do último domingo, o técnico André Jardine, do América, alcançou a marca de 17 confrontos de mata-mata invictos no Campeonato Mexicano, e igualou assim o recorde histórico da competição, que pertencia ao próprio América, que entre 1984 e 1985 chegou à mesma sequência, mas com dois treinadores diferentes.

Mais do que uma marca expressiva, o feito reforça o impacto do treinador brasileiro desde que chegou ao comando do clube mais popular do México, em junho de 2023. Com seis títulos em menos de dois anos de trabalho, Jardine já é o técnico mais vencedor da história do América. Agora, busca o tetracampeonato nacional consecutivo, algo jamais alcançado por um treinador no futebol mexicano e também inédito na história do América.

O adversário nas semifinais do Clausura 2025 será o arquirrival Cruz Azul. Nas últimas duas edições da Liga MX, o América eliminou o rival em momentos decisivos: na final do Clausura 2024 e na semifinal do Apertura 2024, ambos sob o comando de Jardine. Em contrapartida, foi o Cruz Azul quem impôs a derrota mais dolorosa da temporada: a eliminação nas quartas de final da Concachampions 2025 em abril, interrompendo o sonho continental do América.

"Chegar a esse patamar mais uma vez é motivo de orgulho, mas ainda temos muito a conquistar antes de celebrar. Cada mata-mata tem a sua própria história, e estamos concentrados em fazer mais uma campanha digna da grandeza do América. Temos de ter muito respeito pelo Cruz Azul, uma equipe que já há alguns anos se mostra do mais alto nível, e saber que os detalhes definirão o confronto", comenta André Jardine.

Com promessa de estádio lotado, o jogo de ida da semifinal acontece na noite desta quinta-feira, às 23h (de Brasília), no Estádio Olímpico Universitario, com mando do Cruz Azul. O duelo, batizado no México de 'Clásico Joven', reúne os dois times apontados como maiores favoritos ao título e, para Jardine, será a oportunidade de seguir construindo uma das eras mais dominantes da história recente do futebol mexicano.

Veja os 17 jogos de mata-mata invictos do América de André Jardine na Liga MX:

1. Final do Apertura 2023 |Ida | Tigres 1×1 América



2. Final do Apertura 2023 | Volta | América 3×0 Tigres



3. Quartas de final do Clausura 2024 |Ida | Pachuca 1×1 América



4. Quartas de final do Clausura 2024 | Volta | América 1×1 Pachuca



5. Semifinal do Clausura 2024 | Ida | Guadalajara 0x0 América



6. Semifinal do Clausura 2024 | Volta | América 1×0 Guadalajara



7. Final do Clausura 2024 | Ida | Cruz Azul 1×1 América



8. Final do Clausura 2024 | Volta | América 1×0 Cruz Azul



9. Play-in do Apertura 2024 | Tijuana 2×2 América (2×3 nos pênaltis)



10. Quartas de final do Apertura 2024| Ida | América 2×0 Toluca



11. Quartas de final do Apertura 2024 | Volta | Toluca 0x2 América



12. Semifinal do Apertura 2024 |Ida | América 0x0 Cruz Azul



13. Semifinal do Apertura 2024| Volta | Cruz Azul 3×4 América



14. Final do Apertura 2024 | Ida | América 2×1 Monterrey



15. Final do Apertura 2024 | Volta | Monterrey 1×1 América



16. Quartas de final do Clausura 2025 | Ida | Pachuca 0x0 América



17. Quartas de final do Clausura 2025 | Volta | América 2×0 Pachuca