CBF anuncia contratação de Carlo Ancelotti até a Copa de 2026

A CBF anunciou hoje a contratação do técnico Carlo Ancelotti até a Copa do Mundo de 2026. Ele treinará o Brasil nos dois próximos jogos pelas Eliminatórias.

Trazer Carlo Ancelotti para comandar o Brasil é mais do que um movimento estratégico. É uma declaração ao mundo de que estamos determinados a recuperar o lugar mais alto do pódio. Ele é o maior técnico da história e, agora, está à frente da maior seleção do planeta. Juntos, escreveremos novos capítulos gloriosos do futebol brasileiro. Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF

O impacto de Ancelotti vai além de resultados; ele é um estrategista que transforma equipes em lendas. O Brasil, com sua tradição única, e Ancelotti, com sua visão revolucionária, formarão uma parceria que vai entrar para a história.

O que aconteceu

O treinador deixará o time merengue ao final do Campeonato Espanhol, segundo o site The Athletic. O último compromisso do Real Madrid está previsto para 25 de maio, contra a Real Sociedad.

O italiano estará na beira do campo nos jogos contra Equador, no dia 5 de junho, e Paraguai, no dia 10. A CBF informou que o treinador convocará a seleção no dia 26, no Brasil.

O contrato de Ancelotti prevê rescisão unilateral caso o Brasil não se classifique para a Copa, segundo Alicia Klein, colunista do UOL.

O comandante receberá cerca de R$ 5 milhões mensais, além de gastos como aluguel de imóvel no Rio, plano de saúde internacional e seguro de vida, também segundo Alicia Klein.