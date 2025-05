Amazonas cede empate para o CRB no final e perde a chance de vencer pela 1ª vez na Série B

O Amazonas perdeu a chance de conquistar a primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. Depois de ficar na frente do placar até depois dos 90 minutos, acabou cedendo o empate para o CRB, por 1 a 1, no Estádio Carlos Zamith, em Manaus (AM), na noite desta segunda-feira. Luan Silva marcou no início do jogo e Rafinha deixou tudo igual no acréscimo.

Apesar do empate, o Amazonas saiu da lanterna da Série B, mas segue na zona de rebaixamento, na 19ª colocação com cinco pontos. Já o CRB, apesar do empate no final, chegou ao quarto jogo sem vitória, mas segue na parte de cima da tabela com sexto com 12 pontos.

O Amazonas começou a partida fazendo jus ao fator casa e fez pressão logo no início. Tanto que não demorou para abrir o placar. Aos quatro, Jackson encontrou Kevin Ramírez que invadiu a área e foi derrubado pelo goleiro Matheus Albino na área. Ligado no lance, o árbitro marcou pênalti. Luan Silva foi para a cobrança e não desperdiçou, batendo bem no canto direito.

A partir daí, o CRB foi para cima e empilhou chances de empatar. A melhor delas veio aos 37, quando Matheus Ribeiro cruzou na área e Breno Herculano cabeceou firme, mas Renan, que já havia feito algumas boas defesas, desta vez se esticou todo e fez um verdadeiro milagre.

Na volta para o segundo tempo, a intensidade da partida caiu bastante, mas o Amazonas foi segurando a vitória como dava. E, seguiu criando boas chances. Aos dez, Jackson cobrou falta de longe e obrigou Matheus Albino a se esticar inteiro para fazer uma grande defesa.

O CRB respondeu aos 33, quando Matheus Ribeiro arriscou um chute de longe e bateu firme, mas a bola saiu tirando tinta da trave. Mas depois de tanto tentar, o visitante chegou ao empate. Já no acréscimo, aos 47 minutos, Gegê avançou pela esquerda e cruzou para Rafinha, que escorou de cabeça para o gol.

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No domingo, o CRB recebe o Criciúma, no estádio Rei Pelé, às 16h. Já na segunda-feira (dia 19), o Amazonas visita o Volta Redonda, no Raulino de Oliveira, às 19h.

FICHA TÉCNICA

AMAZONAS 1 X 1 CRB

AMAZONAS - Renan; Thomas Luciano, Jackson (Castrillón), Fabiano e Rafael Monteiro (Bruno Ramires); Larry Vásquez, Nicolás Linares e Rafael Tavares (Eliton Junior); Kevin Ramírez, Luan Silva (Alex Sandro) e Zabala (Luquinhas). Técnico: Guilherme Alves.

CRB - Matheus Albino; Weverton (Hayner), Henri, Luis Segovia e Matheus Ribeiro; Fernando Henrique (Lucas Kallyel), Danielzinho (David Braw) e Gegê; Vinicius Barata (David da Hora), Douglas Baggio (Rafinha) e Breno Herculano. Técnico: Eduardo Barroca.

GOLS - Luan Silva, aos sete minutos, do primeiro tempo e Rafinha, aos 47 minutos, do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Larry Vásquez, Luan Silva e Rafael Monteiro (Amazonas) e Gegê (CRB).

ÁRBITRO - Andre Luiz Skettino Policarpo Bento (MG).

RENDA - R$ 15.710,00.

PÚBLICO - 1.558 total.

LOCAL - Estádio Carlos Zamith, em Manaus (AM).