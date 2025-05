Zverev e Draper avançam sem sustos no Masters de Roma; Rune cai em duelo de quase quatro horas

Enquanto Jannik Sinner, o número 1 do mundo, descansava para o confronto com Jesper de Jong nesta segunda-feira, e Carlos Alcaraz, o terceiro do ranking da ATP, acompanhava o clássico entre Barcelona e Real Madrid pela TV, o alemão Alexander Zverev foi à quadra, neste domingo, para derrotar o lituano Vilius Gaubas e avançar no Masters 1000 de Roma.

Atual campeão do torneio, o número 2 do mundo não encontrou dificuldades e venceu o tenista que veio do qualifying por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/0, em 1h26 de partida. Nas oitavas de final, na terça-feira, o alemão vai enfrentar o francês Arthur Fils, 14º do ranking.

"Não joguei o meu melhor no primeiro set, mas ele me desafiou. Tenho enorme respeito por jogadores que vêm da fase classificatória, eu mesmo já passei por isso, há muito tempo. Ele está jogando um ótimo tênis e tenho certeza de que o veremos mais vezes", afirmou Zverev, que venceu suas últimas nove partidas na capital italiana. "Depois que o vento acalmou ficou mais fácil para mim entrar no ritmo e dar golpes limpos, com potência."

Zverev agora vai testar seu forte saque contra o jovem Arthur Fils, que tem um retrospecto de sete vitórias e duas derrotas no saibro contra tenistas do Top 20 desde 2024. O francês passou por pelo grego Stefanos Tsitsipas, 19º do ranking, com ótima exibição. Após um início lento, Fils virou a partida com agressividade e venceu por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/4 e 6/2 em 1h55.

"Eu disse a ele na rede que ele estava jogando incrivelmente bem no primeiro set", comentou Fils, de 20 anos. "Eu não conseguia fazer muitas coisas, mas no segundo set comecei a encontrar o ritmo e uma maneira de lutar e fiquei feliz por terminar forte no terceiro."

Outro favorito, o britânico Jack Draper também eliminou um qualifier, o checo Vit Kopriva, para avançar às oitavas. O número 5 do mundo, que vem do vice-campeonato em Madri, venceu em dois sets diretos, por 6/4 e 6/2, em 1h41, e terá pela frente Corentin Moutet. O francês passou pelo favorito Holger Rune, 10º do mundo, em uma difícil batalha de 3h44, por 2 sets a 1, parciais de 7/5, 5/7 e 7/6 (7/4).

Já o experiente Daniil Medvedev, 11º do mundo, salvou 6 de 7 break points e derrotou o australiano Alexei Popyrin (25º) por 6/4 e 6/1 e continua na disputa. Campeão do torneio em 2023, ele tenta encerrar um jejum que dura desde então. Ele vai enfrentar o anfitrião Lorenzo Musetti, 9º do ranking, que derrotou o norte-americano Brandon Nakashima por 6/4 e 6/3.