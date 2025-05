Zubeldía explica ausência de Lucas e lamenta derrota do São Paulo no clássico: "Equipe competiu"

O São Paulo conheceu sua primeira derrota no Campeonato Brasileiro. Na noite deste domingo, o Tricolor foi superado pelo Palmeiras, por 1 a 0, na Arena Barueri, pela oitava rodada da competição nacional. Lucas Moura foi poupado pela comissão técnica tricolor.

Lucas se recuperou de um trauma no joelho direito recentemente e voltou aos gramados no duelo contra o Fortaleza. De lá para cá, o camisa 7 tem ganhado tempo de jogo aos poucos, justamente com o objetivo de evitar qualquer recaída. Até o momento, inclusive, ele ainda não voltou ao 11 inicial.

Existia a expectativa, entretanto, de que Lucas pudesse ser titular no Choque-Rei deste domingo - o que não aconteceu. O atacante não foi sequer relacionado para o confronto, e o técnico Luis Zubeldía justificou a decisão de não levá-lo para o clássico, culpando o gramado sintético de Barueri.

"Sobre Lucas, ele falou comigo. Está num processo de pontos, de recuperação no joelho. Essa lesão ele teve no gramado sintético, então não teve uma boa experiência com o gramado. Ele falou comigo que nesse momento do processo, de terminar, para estar bem, (jogar hoje) é correr riscos. E no departamento médico, a última coisa que queremos fazer é recair no sintético. Temos que controlar ponto a ponto nessa altura", explicou o treinador.

Luis Zubeldía também fez uma breve análise do resultado na Arena Barueri. O argentino voltou a citar a questão do gramado sintético, que ajudou o Palmeiras em sua visão, e lamentou a falta de efetividade do Tricolor na frente do gol. Ao longo dos 90 minutos, o time teve, pelo menos, três chances claras de gol.

"No primeiro tempo, eles saíram como saem sempre, um time vertical. Um time rápido, com os nomes que vocês conhecem, Paulinho, Moreno, Flaco, Estêvão, Ríos. Tratavam de aproveitar a situação do gramado, que eles conhecem muito bem. Mas ainda assim não tiveram chances claras, salvo a de Estêvão. Nos custou um pouco administrar a bola, como geralmente fazemos. As transições jogam a favor deles, mas não nos incomodaram praticamente. No segundo tempo, foi um jogo muito mais aberto. Eles tiveram mais chances claras, nós tivemos chances. E aí passa a ser importante a eficácia. Por um lado, não posso dizer nada, porque o rival ganhou. Por outro, tenho que felicitar meus jogadores, porque estão fazendo um esforço", avaliou Zubeldía.

Com o resultado deste domingo, o São Paulo ficou em situação complicada na tabela da Série A. O time são-paulino aparece na 15ª colocação, com os mesmos nove pontos do início da rodada. Apenas dois pontos separam o Tricolor da zona de rebaixamento.

Apesar disso, Zubeldía entende que a atuação do Tricolor, mesmo com a derrota, precisa ser valorizada. Na visão do treinador, a equipe competiu contra um adversário bastante forte.

"Eles também são uma equipe forte como mandante, em um cenário que era muito difícil. É muito difícil. Mas acho que a equipe sempre competiu, dentro dos recursos que temos. Foi um jogo muito disputado. Depois, acho que se pretendíamos ganhar, tínhamos que ter convertido uma das chances. E também o gramado fez sua parte na primeira etapa. Não é uma desculpa, mas é a realidade. Contra uma equipe física como eles são, com muitas inversões, não é fácil o jogo. Nas vezes que jogamos com eles, foram jogos muito fechados. Quem sabe nos enfrentamos na Copa do Brasil, ou na Libertadores, e agora no Morumbis", disse.

Bem defensivamente no clássico, o São Paulo estava levando um ponto para casa até os 49 minutos da etapa final. No apagar das luzes, Felipe Anderson bateu para o gol e Rafael deu rebote. Vitor Roque aproveitou a sobra e completou para o fundo das redes.

O técnico Luis Zubeldía, portanto, segue sem vencer o Palmeiras. Até o momento, foram cinco clássicos disputados, com dois empates e três derrotas para os comandados de Abel Ferreira.

"Creio que eles tentaram por todos os lados e tivemos uma defesa muito forte. Nos mostramos um time forte nos cruzamentos. Nos custou administrar um pouco a bola por uma questão simples: o gramado e a pressão individual que eles souberam fazer. Tínhamos que resolver, e isso para nós não foi tão simples. Sabíamos que seria assim. Na segunda parte, o jogo se abriu mais, tivemos duas ou três chances claras, eles também. E quando pensamos que poderíamos ganhar, saiu o gol deles. Porque têm também seus recursos. É uma equipe boa. Temos que trabalhar para podermos seguir adiante", finalizou o comandante.

Agora, o São Paulo vira a chave e passa a focar novamente na disputa da Copa Libertadores. Nesta quarta-feira, o Tricolor encara o Libertad, do Paraguai, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, pela quinta rodada do Grupo D da competição internacional.