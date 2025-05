Zubeldía cita papo com Lucas e lamenta derrota: 'Poderíamos ganhar'

O técnico Luís Zubeldía lamentou a derrota do São Paulo para o Palmeiras por 1 a 0, neste domingo, pela oitava rodada do Brasileiro. O argentino também explicou a ausência de Lucas Moura entre os relacionados.

O que aconteceu

O treinador do São Paulo entendeu que sua equipe teve chances de levar os três pontos em Barueri. O gol Alviverde saiu com Vitor Roque nos acréscimos do segundo tempo.

Sabíamos que seria assim, teria que ter muita precisão, saber sair da pressão. Na segunda parte abriu o jogo, tivemos chances claras, e eles também. Quando pensávamos que poderíamos ganhar, apareceu o gol deles. Eles também têm recursos, com seus atacantes, Vitor Roque e López, são uma equipe boa também. Temos que trabalhar para quando os enfrentarmos mais para frente, então sim ganharmos. Zubeldía, técnico do São Paulo, em coletiva

O técnico também falou sobre a ausência de Lucas Moura no jogo. O jogador foi poupado, já que o gramado sintético da Arena Barueri poderia agravar problemas físicos.

Lucas falou comigo, ele está em um processo de recuperação no joelho. Ele não teve uma boa experiência com o gramado. Jogar minutos nesse momento é correr risco. Apostamos no departamento médico. Se vai jogar ou não contra o Libertad, temos que analisar bem. Zubeldía, técnico do São Paulo, em coletiva

O que mais Zubeldía falou

"Eles são uma equipe forte, nesse gramado, nesse cenário muito difícil. Foi uma partida muito disputada. O gramado na primeira parte faz o seu trabalho, não é o que estamos acostumados."

"Temos que colocar os jogadores bem futebolisticamente em uma partida oficial. Temos que tomar uma decisão em conjunto com o jogador sobre isso. Não é o cenário ideal colocar Pablo, Lucas, Oscar, em um cenário de partida tão intenso como esse. Mas tenho que trabalhar com essa situação."

"Poderíamos ter 3 ou 4 pontos a mais. Sempre falo o mesmo, 38 jogos é uma maratona, e possivelmente tem êxito o time com o melhor elenco. O que tem mais recurso, que pode ter uma temporada longa. As copas internacionais, Sul-Americana e Libertadores, ganham equipes que não necessariamente têm um plantel muito amplo. Tem que ter elenco, bons jogadores. Vamos em busca do lugar mais alto possível no Brasileirão."

"Sempre vi as coisas positivas. Quando eu era jogador e me lesionei aconteceu algo brilhante para mim, ser treinador. Eu vejo o copo meio cheio, sou otimista. Se acontece lesão não fico lamentando, busco soluções, dar oportunidades. Tem coisas para melhorar, mas competimos com a equipe líder do Brasileirão, fora de casa, competimos de igual para igual."