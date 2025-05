São Paulo: Wendell é substituído no primeiro tempo do clássico após choque

O São Paulo pode ganhar mais uma dor de cabeça no departamento médico. No primeiro tempo do Choque-Rei deste domingo, Wendell sentiu dores no pé esquerdo. Minutos depois, lateral trombou com Rafael e precisou ser substituído. Com isso, ele pode virar uma nova preocupação para o Tricolor.

Wendell demonstrou dores no pé esquerdo aos 18 minutos da etapa inicial e caiu sozinho no gramado da Arena Barueri. O jogador recebeu atendimento médico e seguiu normalmente na partida. Contudo, três minutos depois, em uma dividida com Ríos e Rafael, o lateral se chocou com o goleiro, ficou caído e pediu para sair.

Wendell, inclusive, foi a única novidade na escalação do São Paulo para o clássico contra o Palmeiras. Entretanto, ele precisou deixar o gramado aos 25 minutos e foi substituído por Enzo Díaz.

O lateral esquerdo deve ser reavaliado pela equipe médica do São Paulo para saber se há alguma questão física ou se houve algum outro problema em função das dores de cabeça relatadas pelo atleta após o choque.

Wendell soma 12 jogos pelo São Paulo nesta temporada, sendo sete como titular, e distribuiu uma assistência. Já Enzo Díaz, seu substituto, atuou em 22 partidas, com uma bola na rede e dois passes para gols.

Neste momento, o Tricolor possui outros quatro jogadores que estão entregues ao departamento médico. São eles: Calleri (ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo), Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Igor Vinícius (lombalgia) e Henrique (lesão no tornozelo esquerdo).

Sem Wendell, o São Paulo vai empatando sem gols com o Palmeiras na Arena Barueri, em duelo válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.