Vitor Roque decide clássico e dedica gol à mãe: 'Te amo muito, parabéns'

Autor do gol que garantiu a vitória do Palmeiras sobre o São Paulo na noite deste domingo, Vitor Roque viveu uma noite especial na Arena Barueri. Diante de 29.709 torcedores — recorde de público do estádio — o jovem atacante brilhou ao marcar o único gol do clássico e fez questão de dividir os méritos com os companheiros e dedicar o gol à mãe.

O que ele disse?

Primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui hoje. Muito feliz pela vitória, o gol é consequência da equipe. Não desistimos nenhum minuto, lutamos por todas as bolas. Tô muito feliz pelo gol. Feliz dia das mães, esse gol foi pra senhora. Te amo muito, parabéns mãe. Vitor Roque em entrevista ao Premiere.

Com o resultado, o Palmeiras assume a liderança do Brasileirão, com 19 pontos conquistados.