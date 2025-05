Vitor Roque comemora sequência de gols e despista sobre seleção

Autor do gol da vitória do Palmeiras sobre o São Paulo, por 1 a 0, Vitor Roque destacou o trabalho feito no Verdão para engatar uma sequência de partidas balançando as redes.

O que aconteceu

O camisa 9 do Alviverde chegou a três jogos marcando gols após uma seca que durou 12 partidas desde sua chegada.

Muito trabalho, com muita humildade e muita fé, graças a Deus pude conseguir essa sequência de três gols e ajudar o Palmeiras que é o mais importante.

É muito importante marcar os gols, dá confiança. Tenho que continuar trabalhando, dando o meu melhor com raça para ajudar o time. Agradeço a cada torcedor também, que vem me apoiando e isso é muito importante para dar sequência no trabalho. Vitor Roque, em entrevista na zona mista após a partida.

O reencontro com as redes pode colocar Vitor Roque de volta no radar da seleção brasileira. A próxima Data Fifa ocorre no início de junho.

O atacante de 20 anos, no entanto, mantém o foco no Alviverde e pretende aumentar seus números no clube.