'Vilão' no Brasil, Vítor Pereira bate Guardiola e vira queridinho do Inglês

Vítor Pereira não deixou corintianos ou flamenguistas com saudade, mas se tornou o "queridinho" do Campeonato Inglês ao comandar a impressionante arrancada do Wolverhampton e até bater Pep Guardiola no prêmio de melhor técnico do mês de abril.

O que aconteceu

VP assumiu o então vice-lanterna em dezembro, e quintuplicou o número de vitórias após cinco meses. O Wolves tinha apenas dois triunfos nas primeiras 16 rodadas e, após a chegada do português, chegou a dez.

O português conseguiu dez triunfos em 18 partidas do Inglês, sendo seis delas consecutivas. O time, porém, chegou ontem ao seu segundo revés seguido pelo campeonato nacional.

Após 20 jogos, Vítor Pereira tem aproveitamento de top-8 da Premier League, e o Wolves não tem mais risco de rebaixamento. Ao todo, são dez vitórias, dois empates e oito derrotas, além de média de 1,35 gol por jogo.

Estou orgulhoso. É muito comprometimento e esforço dos jogadores e dos torcedores. Estou tentando construir algo que nunca consegui antes. Para melhorar, você precisa criar algo especial o tempo todo, não estar confortável com o que foi feito antes. Essa é minha ideia. Uma obra de arte. [...] Tudo isso é fruto de um trabalho coletivo, de muitas pessoas que estão escondidas. Nada se ganha sem o estafe, sem os torcedores, sem as pessoas que trabalham na cozinha e no ginásio. E, sobretudo, sem os jogadores, eles merecem tudo.

Vítor Pereira

O comandante ainda foi eleito o melhor da Premier no mês de abril, superando Pep Guardiola e o campeão nacional Arne Slot. O Wolves chamou a atenção por vencer cinco partidas em sequência no mês passado. É a primeira vez que VP leva o prêmio.

O Wolves de Vítor Pereira atualmente ocupa a 14ª colocação do Inglês, à frente de gigantes como Tottenham e Manchester United.

O 21º jogo de VP pelo Wolves no Inglês será contra o Crystal Palace, na quinta-feira (20), às 16h (de Brasília), fora de casa.