UFC Atlanta: Raoni Barcelos enfrenta ex-campeão Cody Garbrandt em julho

O peso-galo (61 kg) brasileiro Raoni Barcelos anunciou, nesta semana, seu próximo compromisso no octógono. Em publicação nas redes sociais, o lutador carioca confirmou que enfrentará o ex-campeão Cody Garbrandt no dia 14 de junho, no UFC Atlanta.

Aos 38 anos, o carioca vive bom momento na organização, com duas vitórias consecutivas e atuações convincentes que o colocam novamente em evidência na divisão até 61 kg. Reconhecido por seu estilo técnico e pela versatilidade dentro do cage, ele busca aproveitar a fase positiva para se aproximar do topo da categoria.

"Fala, galera. Beleza? Venho anunciar para vocês, em primeira mão, minha próxima luta agora no dia 14 de junho, contra o Cody Garbrandt. Uma luta que já tinha pedido ao UFC há bastante tempo. Obrigado Sean Shelby. Vamos lá, conto com a torcida de todos vocês. Vitória! Vamos quebrar a banca mais uma vez. Oss!", declarou o atleta nas redes sociais.

Do outro lado, o norte-americano de 33 anos tenta reencontrar o caminho rumo à elite da divisão. Ex-detentor do cinturão dos galos, Garbrandt enfrenta uma fase instável desde que perdeu o título para TJ Dillashaw em 2017, mas ainda é considerado um adversário perigoso e de respeito dentro do elenco do UFC.

Card até o momento

O UFC Atlanta, agendado para o dia 14 de junho, promete agitar a cidade com a presença de grandes nomes do MMA, tendo como atração principal o duelo entre Kamaru Usman e Joaquin Buckley. Apesar da expectativa gerada em torno do evento, o card completo ainda não foi oficialmente confirmado pela organização, e novos combates devem ser anunciados em breve.

Kamaru Usman vs Joaquin Buckley

Rose Namajunas vs Miranda Maverick

Michael Chiesa vs Court McGee

Mansur Abdul-Malik vs Cody Brundage

Tereza Bleda vs Jamey-Lyn Horth

Edmen Shahbazyan vs Andre Petroski

Cody Durden vs Jose Ochoa

Alonzo Menifield vs Oumar Sy

Raoni Barcelos vs Cody Garbrandt

Raoni Barcelos says he will fight Cody Garbrandt on June 14th at #UFCAtlanta

(via. @RaoniBarcelos ) pic.twitter.com/TCk164vxgi

- Octagon Update (@octagonupdate) May 8, 2025

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok