UFC 315: Valentina Shevchenko supera Manon Fiorot e defende título peso-mosca

Uma das maiores lutadoras de MMA da história construiu mais um capítulo de sua vitoriosa história neste sábado (10). Na sua primeira defesa de título do segundo reinado no peso-mosca (57 kg) do Ultimate, Valentina Shevchenko superou a desafiante Manon Fiorot no 'co-main event' do UFC 315, em Montreal (CAN), e manteve o cinturão da categoria.

Agora, Valentina soma oito defesas de cinturão bem-sucedidas no Ultimate, contando os dois períodos em que esteve à frente da divisão até 57 kg na organização. A atleta natural do Quirguistão possui 25 vitórias, quatro derrotas e um empate no seu cartel no MMA profissional, modalidade na qual compete há mais de duas décadas.

A luta

Mesmo com menor envergadura, a campeã começou melhor na disputa, conectando bons socos de encontro na aproximação da desafiante, que abriram um sangramento no rosto da francesa. Uma queda na parte final e o controle no solo ajudaram Shevchenko a selar sua vitória no round.

A francesa melhorou no segundo assalto, mas ainda não conseguiu colocar seu jogo em prática. Por sua vez, Valentina diminuiu o volume de ataques e tentou apostar mais na luta agarrada, sem tanto sucesso. No final do round, Fiorot mudou a estratégia e aplicou uma queda na campeã, terminando o período por cima no solo.

O cenário do duelo seguiu equilibrado no terceiro assalto. A francesa, aparentemente, ajustou melhor sua estratégia e, usando a força para travar a campeã na grade, conseguiu pontuar bastante. O melhor golpe do período, no entanto, foi de Shevchenko, que conectou um belo soco rodado no rosto da rival.

A campeã voltou a mostrar superioridade na trocação durante a quarta etapa. Ciente da dificuldade, Fiorot, surpreendentemente, adotou a luta agarrada como principal arma, tentando usar sua força física para dominar sua adversária na grade, porém, com menos sucesso do que nos rounds anteriores. Nos segundos finais, Valentina aplicou um knockdown e, por pouco, não definiu a peleja.

Sem ideias na trocação, a desafiante buscou o clinch na grade logo no início do quinto round, mas Shevchenko rapidamente se livrou da francesa. Na distância, a atleta do Quirguistão, mais uma vez, aplicou os melhores golpes.

Confira os resultados do UFC 315:

Valentina Shevchenko venceu Manon Fiorot por decisão unânime dos juízes;

Aiemann Zahabi venceu José Aldo por decisão unânime dos juízes;

Natália Silva venceu Alexa Grasso por decisão unânime dos juízes;

Benoit Saint Denis venceu Kyle Prepolec por finalização;

Mike Malott venceu Charles Radtke por nocaute;

Jasmine Jasudavicius venceu Jéssica 'Bate-Estaca' por finalização;

Modestas Bukauskas venceu Ion Cutelaba por decisão dividida dos juízes;

Navajo Stirling venceu Ivan Erslan por decisão unânime dos juízes;

Marc-Andre Barriault venceu Bruno 'Blindado' por nocaute;

Daniel 'Willycat' venceu Jeong Yeong Lee por decisão unânime dos juízes;

Bekzat Almakhan venceu Brad Katona por nocaute.

