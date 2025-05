Matheus Pereira desencanta e Cruzeiro goleia Sport na Ilha do Retiro

O Cruzeiro goleou o Sport por 4 a 0 neste domingo, na Ilha do Retiro, pela oitava rodada do Brasileirão.

Matheus Pereira desencantou no campeonato e marcou duas vezes. Christian e Kaio Jorge também assinaram para o Cabuloso.

O Cruzeiro chegou aos 16 pontos e está no G4 da tabela. O Sport é o lanterna, com apenas dois pontos, sendo a única equipe que ainda não venceu na competição.

O próximo compromisso do Cruzeiro é pela Sul-Americana, na quarta, contra o Palestino. O Sport joga no sábado, pelo Brasileirão, contra o Ceará.

Como foi o jogo

Passeio cruzeirense em 45 minutos. A Raposa não demorou para se sentir confortável em campo, mesmo jogando fora de casa. O placar foi inaugurado por Christian antes dos 10 minutos de partida, e antes dos 20, Kaio Jorge ampliou. Natural de Olinda, o atacante não comemorou o gol marcado. O Leão ensaiou uma reação com Pablo, mas Cássio fez uma grande defesa na única vez que foi exigido. Antes do intervalo, deu tempo de mais um: Matheus Pereira fez o terceiro do Cruzeiro.

Goleada aumenta, e torcedores do Sport vão embora cedo. O segundo tempo começou com um ritmo mais equilibrado, ao menos nos minutos iniciais. Bastou um vacilo na defesa do Leão e Matheus Pereira assinou mais um, o segundo dele no campeonato. O quarto gol fez parte da torcida da casa deixar o estádio em protesto.

Lances de destaque

0 x 1. Aos 7 minutos do primeiro tempo, Kaiki cruzou no miolo da área. A bola passou por Kaio Jorge mas chegou em Christian, que dividiu com Igor Cariús e desviou para o fundo do gol.

Na trave! Fagner levantou bola na área e Kaio Jorge apareceu para desviar de cabeça acertando a trave.

0 x 2. Logo após carimbar a trave, Kaio Jorge teve uma nova chance e não desperdiçou. O atacante recebeu passe de Matheus Pereira, invadiu a área e chutou cruzado.

0 x 3. Nos acréscimos do primeiro tempo, Kaio Jorge dominou na área, puxou a marcação e achou passe para Matheus Pereira. O camisa 10 concluiu um chute rasteiro e Caíque França até tocou na bola, mas não evitou o gol.

0 x 4. Após tentativa de contra-ataque cruzeirense, Rivera dominou no campo de defesa, mas recuou mal com um chute fraco e deixou a bola livre para Matheus Pereira. O atacante driblou Caíque França com frieza e aumentou a goleada.

Ficha Técnica

Sport 0 x 4 Cruzeiro

Campeonato Brasileiro - 8ª rodada

Data e horário: 11 de maio de 2025, às 16h (de Brasília)

Local: Ilha do Retiro, no Recife

Arbitragem: Raphael Claus

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa

VAR: Diego Pombo Lopez

Cartões amarelos: Dalbert (SPT)

Gols: Christian (7'/1ºT), Kaio Jorge (18'/1ºT), Matheus Pereira (46'/1ºT e 8'/2ºT)

Sport: Caíque França; Matheus Alexandre (Hereda), João Silva, Chico e Igor Cariús (Dalbert); Du Queiroz (Zé Lucas), Rivera e Sérgio Oliveira; Chrystian Barletta (Romarinho), Carlos Alberto (Rodrigo Atencio) e Pablo. Técnico: António Oliveira

Cruzeiro: Cássio; Fagner, Fabrício Bruno, Villalba (Jonathan Jesus) e Kaiki; Lucas Silva, Christian (William), Matheus Pereira (Lautaro Díaz) e Eduardo (Walace); Wanderson e Kaio Jorge (Gabriel). Técnico: Leonardo Jardim