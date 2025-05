Sintético ajudou? Colunistas debatem influência do campo no Choque-Rei

O gramado sintético da Arena Barueri, palco do Choque-Rei, voltou a ser assunto no São Paulo após a derrota para o Palmeiras. No Fim de Papo, Julio Gomes e RMP debateram o tema.

O Palmeiras venceu por 1 a 0 e manteve a liderança do Brasileirão, enquanto o São Paulo, com nove pontos, despencou na tabela e agora é o 16º colocado.

RMP: Falar do sintético é desculpa

Acho uma desculpa [do São Paulo]. Eu não sou contra gramado sintético. Só vou ser contra no dia em que conseguirmos ter gramados bons e naturais em todos os estádios. Nesse dia, contem comigo, eu pego o cartaz e vou para a frente da CBF. [...] Acho muito melhor jogar no gramado sintético do que no campo esburacado. E não entro nessa de que o gramado sintético machuca mais. Machuca uma ova!

Renato Maurício Prado

Julio Gomes: Jogadores preferem buracos a sintético

Basta conversar com meia dúzia de jogadores para eles falarem que preferem gramado esburacado do que sintético. E, sinceramente, o que eu acho e todo mundo acha não importa. O que importa é o que os jogadores acham. Nenhum país sério do futebol tem gramado sintético. Nenhum. Tem na Noruega porque é onde joga o urso polar. Não tem sol. [...] Se os jogadores preferem se machucar buraco do que no sintético, então tem que ser no buraco, e não no sintético.

Julio Gomes

