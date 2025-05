Seleção de ginástica é ouro na prova das 5 fitas na etapa de Portimão

A Seleção de Ginástica Rítmica de Conjunto conquistou neste domingo a medalha de ouro na prova de cinco fitas, na etapa de Portimão da Copa do Mundo de ginástica.

O que aconteceu

A equipe brasileira chegou ao topo mundial com nota 26.700, e levou a maior honraria do torneio. As atletas que compõem a seleção nesta prova foram: Duda Arakaki, Nicole Pircio, Maria Paula Caminha, Mariana Gonçalves e Ana Luiza Franceschi.

A medalha de ouro veio um dia depois do ouro na prova geral - conquistada de maneira inédita. Cinco fitas e 3 bolas e 2 arcos foram as provas disputadas e avaliadas, com nota total de 51.350.

O Mundial de Ginástica Rítmica, inclusive, será disputado pela primeira vez no Brasil neste ano. O torneio acontece entre 20 e 24 de agosto, no Rio de Janeiro.