Santos x Ceará: saiba prováveis escalações e mais informações sobre o duelo do Brasileirão

O Santos enfrenta o Ceará nesta segunda-feira, às 20h (de Brasília), no Allianz Parque, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe busca se recuperar na competição, enquanto o Vozão tenta se firmar na parte de cima da tabela e se aproximar do G4.

Mandante da partida, o Santos chega pressionado por um resultado positivo. O Peixe ocupa a penúltima colocação do Campeonato Brasileiro, com apenas quatro pontos conquistados em sete rodadas. Em seu último compromisso, o time comandado por Cleber Xavier foi derrotado pelo Grêmio, em Porto Alegre, por 1 a 0.

O técnico Cleber Xavier terá desfalques importantes para o confronto. O volante João Schmidt sofreu uma lesão muscular no bíceps femoral da coxa esquerda e está fora da partida. Além dele, Neymar e Guilherme seguem em tratamento por contusões musculares.

Por outro lado, o meia-atacante argentino Álvaro Barreal, recuperado de um problema no adutor da coxa esquerda, voltou a treinar normalmente com o restante do grupo e já está integrado às atividades com bola. Outro que pinta como opção é o meio-campista Zé Rafael, que também realiza trabalhos físicos com o elenco e busca o melhor ritmo após cirurgia.

O lateral direito Aderlan, que se recuperou de uma lesão grave no joelho esquerdo, voltou a ser relacionado recentemente e ficou no banco de reservas contra o Grêmio. Ele ainda readquire ritmo de jogo e pode ser opção na vaga de Luisão, que está improvisado na posição.

O Ceará, por sua vez, é o sétimo colocado, com 11 pontos conquistados nesta reta inicial da Série A. Na partida da sétima rodada, o Vozão superou o Vitória por 1 a 0, na Arena Castelão.

O técnico Léo Condé também lida com desfalques para o confronto. O lateral-direito Bruno Ferreira (trauma na região do quadril), o atacante Aylon (estiramento na musculatura posterior da coxa esquerda), o meio-campista Richardson (fascite plantar), o lateral-esquerdo Nicolas (lesão no tornozelo) e o atacante Bruno Tubarão (em fase final de transição) estão fora da partida. Além disso, o lateral-esquerdo Matheus Bahia, que havia retornado recentemente, é dúvida para o jogo.

Com essas ausências, o treinador deve promover mudanças na equipe titular. Rafael Ramos pode iniciar na lateral direita, enquanto Marllon e Willian Machado devem formar a dupla de zaga. No meio-campo, Lucas Mugni retorna após se recuperar de lesão.

FICHA TÉCNICA



SANTOS x CEARÁ

Data: 12 de maio de 2025, segunda-feira



Horário: 20h (de Brasília)



Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)



Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)



Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Celso Luiz da Silva (MG)



VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SANTOS: Gabriel Brazão; Luisão (Aderlan), Zé Ivaldo, Luan Peres e Escobar; Tomás Rincón, Gabriel Bontempo e Rollheiser; Thaciano (Barreal), Deivid Washington (Tiquinho Soares) e Soteldo.



Técnico: Cleber Xavier

CEARÁ: Fernando Miguel; Rafael Ramos, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia (Nicolas); Dieguinho, Fernando Sobral e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul.



Técnico: Léo Condé