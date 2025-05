Santos x Ceará: saiba onde assistir ao jogo do Campeonato Brasileiro

O Santos enfrenta o Ceará, nesta segunda-feira, às 20h (de Brasília), no Allianz Parque, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe tenta se recuperar no torneio, enquanto o Vozão quer se firmar na parte de cima da tabela e se aproximar do G4.

ONDE ASSISTIR: a partida terá transmissão do SporTV (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view). O torcedor também pode acompanhar todas as emoções em tempo real no site da Gazeta Esportiva.

Mandante da partida, o Santos chega pressionado por um resultado positivo. O Peixe ocupa a penúltima colocação do Campeonato Brasileiro, com apenas quatro pontos conquistados em sete rodadas. Em seu último compromisso, o time comandado por Cleber Xavier saiu derrotado pelo Grêmio, em Porto Alegre, por 1 a 0.

O Ceará, por sua vez, é o sétimo lugar e tem 11 pontos conquitados neste reta inicial da Série A. Na partida da sétima rodada, o Vozão superou o Vitória por 1 a 0, na Arena Castelão.

ARBITRAGEM



A arbitragem da partida ficará a cargo de Felipe Fernandes de Lima (MG), que será auxiliado por Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Celso Luiz da Silva (MG). O quarto árbitro será Gabriel dos Santos Queiroz (SP), enquanto o VAR estará sob responsabilidade de Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ).