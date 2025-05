Santos defende invencibilidade histórica contra o Ceará como mandante; veja detalhes

Nesta segunda-feira, às 20h (de Brasília), o Santos recebe o Ceará, no Allianz Parque, às 20h (de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe tem como trunfo para bater o Vozão o seu excelente desempenho como mandante no duelo, já que nunca foi derrotado.

Ao todo, como mandante, o Alvinegro Praiano enfrentou o Ceará em dez oportunidades. Neste recorte, foram seis vitórias do Peixe e quatro empates, sem nenhum triunfo do Ceará. Tais números totalizam 73,33% de aproveitamento.

A primeira vitória santista em casa contra o Vozão foi em 1978, por 2 a 1, com gols de Nelson Borges e Juary. Depois, as equipes voltaram a se encontrar na Vila apenas em 2010, quando empataram em 1 a 1. Neymar, de pênalti, anotou o gol dos donos da casa.

A partir daí, o Santos acumulou três triunfos consecutivos atuando como mandante contra o Ceará. Em 2011, na Vila Belmiro, o Peixe venceu por 1 a 0, graças a gol de Borges. Depois, bateu o rival por 2 a 0 em 2018, no Pacaembu, com tentos de Pio (contra) e Rodrygo. Já em 2019, novamente na Baixada, bateu o Ceará por 2 a 1, com gols de Sasha e Gustavo Henrique.

Na temporada de 2020, as equipes se enfrentaram por duas competições diferentes - primeiro na Copa do Brasil e depois pelo Brasileirão. Os dois jogos, porém, terminaram empatados: o primeiro ficou 0 a 0, enquanto o segundo acabou em igualdade de 1 a 1.

Em 2021, veio a última vitória do Santos contra o Ceará como mandante até então. Na Vila Belmiro, o Peixe, na época comandado por Fernando Diniz, superou a equipe cearense por 3 a 1. Jean Mota, Marinho e Kaio Jorge anotaram os gols santistas, enquanto Vina descontou para o Vozão.

Em 2022, o duelo terminou sem gols, em mais um empate entre as equipes. O Peixe era comandado por Fabián Bustos, enquanto o Ceará tinha Dorival Júnior como treinador.

Já em 2024, na Vila Belmiro, o Santos voltou a vencer o Vozão. Em partida válida pela 33ª rodada da Série B, o Alvinegro Praiano bateu o Ceará por 1 a 0, com gol de Diego Pituca no primeiro tempo. O resultado manteve a invencibilidade santista como mandante diante do rival cearense e consolidou mais um capítulo positivo desse histórico confronto em casa.

Santos pressionado

Mandante da partida, o Santos chega pressionado por um resultado positivo. O Peixe ocupa a penúltima colocação do Campeonato Brasileiro, com apenas quatro pontos conquistados em sete rodadas. Em seu último compromisso, o time comandado por Cleber Xavier saiu derrotado pelo Grêmio, em Porto Alegre, por 1 a 0.