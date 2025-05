Ruan vê São Paulo com chances de vencer o jogo e lamenta gol no fim

O zagueiro Ruan elogiou o desempenho do São Paulo no clássico diante do Palmeiras. O Alviverde venceu por 1 a 0 com um gol de Vitor Roque já na reta final do jogo.

O que aconteceu

Ruan valorizou a postura defensiva da equipe, mas lamentou o gol sofrido nos acréscimos. O zagueiro também demonstrou otimismo pelo trabalho feito com o técnico Zubeldía.

Acho que a gente fez uma boa partida, a gente teve chance para matar o jogo. A gente se defendeu bem, infelizmente tomamos gol no final. Agora é trabalhar pra voltar a somar 3 pontos no campeonato que é importante.