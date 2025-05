Ruan lamenta derrota no Choque-Rei e vê falta de eficiência do São Paulo: "Tivemos chances"

O São Paulo conheceu sua primeira derrota no Campeonato Brasileiro. Na noite deste domingo, o Tricolor sofreu um gol na reta final do clássico e foi derrotado pelo Palmeiras, por 1 a 0, na Arena Barueri, pela oitava rodada da competição nacional.

Após a partida, o zagueiro Ruan valorizou a atuação do São Paulo mesmo em meio à derrota, mas avaliou que o Tricolor pecou em finalizar as chances que teve.

"Nós sabíamos das dificuldades que era jogar aqui, pela questão do gramado, de ser um clássico. Acho que fizemos uma boa partida, tivemos chance de matar o jogo. Nos defendemos bem, infelizmente tomamos um gol no final. Agora é trabalhar para voltar a somar três pontos no campeonato, o que é muito importante", disse em entrevista ao Premiere.

Com o resultado deste domingo, o São Paulo ficou em situação complicada na tabela da Série A. O time são-paulino aparece na 15ª colocação, com os mesmos nove pontos do início da rodada. Apenas dois pontos separam o Tricolor da zona de rebaixamento.

"Cada jogo é um jogo. Estamos buscando, trabalhando todos os dias, mas infelizmente os resultados não têm vindo. Mas tenho certeza que, se a gente continuar nessa batida, vamos melhorar no campeonato e voltar a somar", finalizou Ruan.

O São Paulo de Ryan, agora, volta suas atenções para a disputa da Copa Libertadores. O Tricolor recebe o Libertad, do Paraguai, nesta quarta-feira, a partir das 21h30 (de Brasília), no Morumbis, pela quinta rodada do Grupo D do torneio continental.