Rossi brinca após vitória do Flamengo sobre o Bahia: "Defendo até bala"

O Flamengo venceu o Bahia no último sábado, pelo Campeonato Brasileiro. O goleiro Rossi teve boa atuação no Maracanã e, na zona mista, associou o fato com a tentativa de assalto sofrida nesta semana.

"Um amigo falou que defendo até bala. Mas isso são coisas da mídia e a gente brinca. Graças a Deus, podemos brincar com agora. Isso pode acontecer, mas estou bem para ajudar sempre", disse o goleiro.

Com a vitória diante do Bahia, o Flamengo mantém os 100% de aproveitamento contra times comandados pelo técnico Rogério Ceni, com passagem pelo clube.

VITÓRIA DO MENGÃAAAAO! Arrasca marca e Flamengo conquista mais TRÊS PONTOOOOOOS no Maracanã, sobre o Bahia! #fimdejogo #FLAxBAH pic.twitter.com/4v3N9JjyXn ? Flamengo (@Flamengo) May 11, 2025

Após vencer pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo passa a focar na Libertadores. Os rubro-negros precisam vencer a LDU nesta quinta-feira, no Maracanã, para seguir com chance de classificação às oitavas de final.