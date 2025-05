Ronaldo lamenta momento ruim do Internacional após goleada: "Não é normal"

O Internacional foi goleado pelo Botafogo por 4 a 0 neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro, e amargou sua terceira derrota seguida na temporada. O meio-campista Ronaldo criticou a postura da equipe, que vive seu pior momento em 2025.

"A gente tem que erguer a cabeça e trabalhar. A gente sabe que não estamos jogando bem, as coisas não estão acontecendo. Mas é seguir o trabalho, confiar no professor Roger (Machado), mudar a maneira de jogar. Não é normal uma equipe que estava tão bem no começo do ano, sendo bem falada por todas, e do nada isso mudar. É trabalhar. Não tem o que fazer", afirmou Ronaldo após o jogo no Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Fim de jogo. ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) May 12, 2025

Além da goleada sofrida neste domingo, a equipe colorada perdeu na quinta-feira para o Atlético Nacional, da Colômbia, pela Libertadores e para o Corinthians no último sábado, pelo Campeonato Brasileiro.

O Internacional precisa se recuperar rapidamente do duro revés, já que tem pela frente nesta quinta o duelo contra o Nacional-URU, em Montevidéu, no Uruguai, pela Libertadores. O time gaúcho ocupa a terceira posição do Grupo F, com cinco pontos, dois a menos que o líder Bahia.

Pela liga nacional, o Colorado volta a campo no próximo domingo, quando recebe o Mirassol, no Beira-Rio, em Porto Alegre.