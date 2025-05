Rivalidade viva! Jon Jones provoca Cormier ao conjecturar luta no peso-pesado: "Machucaria mais"

Mesmo com a rivalidade encerrada dentro do octógono, Jon Jones continua emitindo opiniões contundentes sobre Daniel Cormier. Em recente participação em um vlog no youtube com Geoffrey Woo, o atual campeão dos pesos-pesados do UFC foi questionado sobre um possível confronto entre os dois em seus auges, mas na categoria acima - onde o ex-rival também reinou - e esbanjou confiança.

A pergunta abordou um dos cenários mais populares entre fãs de MMA: como seria um embate entre eles no peso-pesado, com ambos em sua melhor forma física e técnica. Embora os dois duelos anteriores tenham ocorrido nos meio-pesados (93 kg), muitos especulam que o desfecho poderia ter sido diferente em uma divisão em que Cormier conquistou grande sucesso.

"Jon Jones no auge contra DC no auge, no peso-pesado? Acredito que teria vencido Daniel Cormier no peso-pesado ainda pior do que venci no meio-pesado. Sinto que minha velocidade se transferiu melhor do que a dele. Acho que eu o machucaria bem mais nessa categoria. Chuto mais forte. Sei que ele socava mais forte como peso-pesado, mas meus chutes são muito mais potentes. Vocês viram o que meus chutes fizeram com ele na segunda luta", afirmou.

Os dois se enfrentaram em duas ocasiões: a primeira no UFC 182, em 2015, com vitória de Jones por decisão unânime, e a segunda no UFC 214, em 2017, quando Jones venceu por nocaute após um chute na cabeça - resultado posteriormente anulado devido a um teste antidoping positivo de 'Bones'. Com a revanche invalidada, Cormier manteve o cinturão até 93 kg e seguiu sua carreira, chegando ao topo dos pesados ao derrotar Stipe Miocic um ano depois.

Críticas

Apesar de ser amplamente apontado como um dos maiores nomes da história do MMA, o veterano de 37 anos não está imune a críticas. Em tom reflexivo, Jones comentou os momentos mais desafiadores de sua trajetória e revelou como utiliza as dúvidas externas como motivação para continuar evoluindo dentro do cage.

Ele citou lutas equilibradas - como contra Alexander Gustafsson, Daniel Cormier e Dominick Reyes - como marcos de aprendizado. Embora tenha saído vitorioso oficialmente em todas essas ocasiões, reconhece que parte dos fãs viu desempenhos abaixo do esperado, chegando até a acreditar em derrotas.

"Senti o gosto da derrota em momentos em que minhas lutas foram apertadas. Alexander Gustafsson foi a primeira vez. Daniel Cormier - algumas pessoas acham que ele poderia ter vencido. Dominick Reyes - muita gente acredita que ele ganhou aquela luta. Quando você tem uma base inteira de fãs jurando que você perdeu, isso definitivamente te motiva a ser ainda mais dominante na próxima luta", explicou o campeão linear dos pesados.

Ainda sem previsão de retorno ao octógono, Jones tem sido alvo de críticas por não enfrentar Tom Aspinall, atual detentor do cinturão interino e destaque crescente na divisão. Mesmo assim, o americano garante que, mesmo às vésperas dos 38 anos, ainda é capaz de entregar performances de alto nível - como acredita ter demonstrado diante de Stipe Miocic.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok