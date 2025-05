Raphinha dá indireta em comemoração e desabafa contra insinuação de doping

O atacante Raphinha mandou um recado ao comemorar seu segundo gol na vitória de hoje do Barcelona sobre o Real Madrid. Em frente às câmeras de transmissão ele apontou para a bandagem em sua mão direita em "resposta" a insinuações de doping.

O que aconteceu

Raphinha fez a comemoração após marcar o quarto gol do Barça no clássico, no final do primeiro tempo balançando a rede pela segunda vez na partida. O líder do Espanhol começou perdendo por dois gols de diferença, mas virou ainda antes do intervalo e venceu por 4 a 3.

O gesto foi uma indireta às polêmicas alegações de que jogadores do Barcelona estariam usando bandagens para se doparem durante partidas. De acordo com os jornais espanhóis Mundo Deportivo e Sport, a insinuação foi feita pelo médico Niko Mihic, ex-Real. Sem provas, ele teria dito que as pulseiras seriam para que os atletas introduzissem substâncias sem serem flagrados.

O brasileiro desabafou sobre o assunto em entrevista à ESPN. Ele conversou com o repórter André Linhares e explicou a comemoração. O atacante vem usando a proteção na mão direita há mais de mês.

Muita gente fala muito. Não sabe nada do que aconteceu e fala muito. Durante toda a temporada tentaram nos desestabilizar de todas as maneiras possíveis, e a última delas foi falando que a gente injetava alguma coisa na mão para poder ter melhor resultado.

Raphinha, à ESPN

A gente faz teste de doping muitas vezes na temporada e ninguém é idiota para colocar alguma coisa para ganhar vantagem. A comemoração foi para que as pessoas deixassem de falar besteiras e focar no trabalho e o lugar onde está.

O Barcelona disparou ainda mais na liderança e colocou uma mão no troféu da LaLiga. Faltando três rodadas para o fim do campeonato, o Barça foi a 82 pontos e abriu sete de vantagem para o arquirrival, segundo colocado.

O que médico ex-Real disse sobre bandagens nas mãos

Pode ser que eles [jogadores do Barça] estejam projetando jogos de estratégia, jogando muito pebolim e tendinite... da mesma forma que pode ser que eles não tenham subornado Negreira [em referência ao escândalo de suposta corrupção de arbitragem]. Não sei o que está acontecendo, mas o que quero dizer é que qualquer médico sabe que, se você quiser ter um acesso venoso mais fácil, está em suas mãos e pulsos.

Niko Mihic, ex-médico do Real, ao Marca

É muito a dizer, mas não entendo por que eles estão fazendo isso e negando. Deixe-os dizer 'não', mas me mostre o que você está fazendo. Qual é o segredo? Não para jogar pebolim, certo?