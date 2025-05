Raphinha brilha, Barcelona vence o Real Madrid e encaminha título de La Liga

E deu Barcelona no El Clásico. No jogo que era tratado como a "final antecipada" do Campeonato Espanhol, o Barça bateu o Real Madrid por 4 a 3, no Estádio Olímpico Lluís Companys, pela 35ª rodada da competição. O brasileiro Raphinha brilhou, marcando duas vezes para os catalães. Além disso, Lamine Yamal e Eric García fizeram para os mandantes. O atacante Kylian Mbappé, do Real Madrid, marcou um hat-trick.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FC Barcelona (@fcbarcelona)

Com a vitória, o Barcelona abriu sete pontos de vantagem na liderança de La Liga. Caso vença na próxima rodada, os catalães se sagram campeões da competição.

O próximo jogo do Barça na competição é nesta quinta-feira, contra o Espanyol, fora de casa, às 16h30 (de Brasília). O Real, por sua vez, recebe o Mallorca um dia antes, também às 16h30.

O jogo

Primeiro Tempo

A partida começou eletrizante. Logo aos três minutos, após erro de Pau Cubarsí, Kylian Mbappé foi derrubado na área pelo goleiro Szczesny. O árbitro marcou pênalti e na cobrança, o próprio francês bateu firme e abriu o placar para os Merengues.

O Barcelona respondeu aos oito minutos. Eric García invadiu a área e tentou um cruzamento, porém, Courtois mandou a bola para escanteio.

Porém, aos 14, Valverde roubou a bola de Lamine Yamal e tocou para Vinicius Júnior. O brasileiro deu lindo passe para Mbappé que, cara

Mas o El Clásico é especial pelo equilíbrio. Aos 19, Eric Garcia apareceu no escanteio e cabeceou livre, diminuindo para o Barcelona.

Em seguida, o Barcelona se impôs, foi ao ataque e virou o jogo em poucos minutos. Aos 32, Ferrán Torres tocou para Lamine Yamal que, com muita categoria, colocou a bola rente a trave de Courtois, que não alcançou a finalização e viu o Barça empatar.

Só dois minutos depois, Raphinha recebeu em profundidade e ficou cara a cara com o goleiro do Real Madrid. O brasileiro finalizou com tranquilidade e fez o gol, para o delírio do estádio Olímpico Lluis Companys.

Segundo Tempo

No segundo tempo Carlo Ancelotti, em seu último El Clásico, promoveu a entrada de Modric e Brahim Díaz. Após muitos duelos no meio de campo, os Merengues fizeram o terceiro aos 25 minutos. Vinicius Júnior sai em disparada e ficou cara a cara com Szczesny. O brasileiro rolou para Mbappé, que marcou e realizou seu hat-trick na partida.

Aos 29, Lamine Yamal encontrou grande passe para Raphinha na pequena área, mas o brasileiro perdeu o gol embaixo da trave.