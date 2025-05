Pucinelli perde para Meza na final e é vice-campeão do Santos Brasil Tennis Cup

Matheus Pucinelli, número 306 no ranking mundial, foi vice-campeão do Santos Brasil Tennis Cup. Neste domingo, o brasileiro perdeu para o equatoriano Guillen Meza (216º), por 2 sets a 0, com parciais de 3-6 e 6-7 (12-14).

Antes da decisão, Pucinelli superou o argentino Nicolas Kicker (454º), por 2 sets a 0, com duplo 7-5, pela semifinal. No outro embate, que havia começado no sábado e foi interrompida pela chuva, Meza fez por 6-2 e 7-6(4) e venceu o uruguaio Franco Rocadelli.

Mas a rodada dupla foi pesada e o brasileiro sentiu a coxa direita nos últimos games da semifinal. Assim mesmo, entrou na decisão, mas com visível problema de mobilidade perdeu por 6/3. No segundo set, sentiu que poderia entrar mais no jogo e levou para o tie-break. Meza, chegou a perder quatro Match points, masfez 14/12 e conquistou o terceiro título de Challenger, o sétimo da carreira.

"Foi um bom jogo, embora eu não tenha conseguido jogar tudo no primeiro set, até pensei em desistir no primeiro game do segundo, mas vi que podia ir um pouco mais e quase acabei levando para o terceiro set. Foi uma boa semana no geral e estou feliz em ter chegado a essa final no Brasil", analisou Pucinelli.

"Muito feliz, é um torneio que antes mesmo de vir, eu já estava muito feliz em jogar. Vim no ano passado e a praia, o hotel perto, a comida muito boa, me anima. Foi uma excelente semana e eu sabia que hoje precisava fazer alguma coisa diferente. O Matheus me venceu todas muito facilmente, a última na semana passada. Hoje, me puxei um pouco mais, joguei mais focado e consegui sair campeão", celebrou Meza.

Boscardin e Villanueva são campeões nas duplas

Nas duplas do Santos Brasil Tennis Cup, o brasileiro Pedro Boscardin e o argentino Gonzalo Villanueva venceram os bolivianos Boris Arias e Federico Zeballo e ficaram com o título. A dupla campeã ganhou a decisão por 2 sets a 1, com parciais de 6-2, 6-7(3) e 10-7.

Boscardin e Villanueva começaram bem e marcaram 6-2 no primeiro set. No segundo, salvaram três set points no 5-6, igualando o placar, mas no tie-break não conseguiram evitar a derrota por 7-3. No match tie-break, fizeram fez 10/7 e levantaram o primeiro troféu como dupla.

"Nós jogamos alguns torneios juntos, somos bem amigos, mas nunca tínhamos ganhado um título. Estou muito contente com essa vitória, com o tênis que venho jogando e agradeço a todos que ficaram aqui com essa chuva para torcer por nós", comemorou Pedro.