Playoffs da NBA: Timberwolves vencem os Warriors e tomam o controle da série; Celtics batem os Knicks

O sábado foi de dois grandes duelos pelos playoffs da NBA. Em partida válida pelo Jogo 3 das semifinais da Conferência Oeste, o Minnesota Timberwolves venceu o Golden State Warriors por 102 a 97. Assim, a franquia de Anthony Edwards, cestinha do confronto com 36 pontos, lidera a série por 2 a 1.

Além da grande atuação de Edwards, os Timberwolves contaram com uma excelente atuação do ala-pivô Julius Randle, autor de um triplo-duplo com 24 pontos, dez rebotes e 12 assistências. Do lado dos Warriors, que ainda não podem contar com Stephen Curry, o destaque foi o ala Jimmy Butler, com 33 pontos.

As equipes voltam a se enfrentar nesta segunda-feira, pelo Jogo 4 da série. A partida, com mando do Golden State, está marcada para iniciar às 23h (de Brasília).

O jogo

Mesmo sem a presença de Curry, que se lesionou no Jogo 1, o Golden State Warriors conseguiu fazer um duelo equilibrado com o Minnesota Timberwolves. Apesar de poucas trocas de liderança, a maior vantagem da partida foi de dez pontos.

No início do último quarto, os Warriors até lideravam o placar, mas não suportaram a pressão imposta por Edwards e seus companheiros. No fim, vitória dos Timberwolves por cinco pontos de vantagem.

New York Knicks x Boston Celtics

Em jogo que aconteceu mais cedo, o Boston Celtics bateu o New York Knicks por 115 a 93, pela terceira partida da série pelas semifinais da Conferência Leste. Apesar da derrota, o cestinha do duelo foi o armador Jalen Brunson, dos Knicks, que fez 27 pontos e deu sete assistências.

Com a vitória, Boston respira na série após perder os dois primeiros jogos em casa. Os Knicks ainda lideram a série por 2 a 1.

As equipes voltam a se enfrentar nesta segunda-feira pelo Jogo 4, com mando dos Knicks. A partida está marcada para iniciar às 20h30.