Palmeiras x São Paulo: Choque-Rei marca 60° clássico de Abel Ferreira e comissão; veja números

O Palmeiras recebe o São Paulo, neste domingo, na Arena Barueri, para duelo da oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico - o sétimo do Verdão nesta temporada - é o 60° de Abel Ferreira e sua comissão desde a chegada ao clube. A bola rola a partir das 17h30 (de Brasília).

Abel e sua comissão técnica assumiram o Palmeiras na reta final de 2020. Ao todo, os portugueses comandaram o clube em 59 clássicos, conquistando um bom aproveitamento. São 28 vitórias, 19 empates e 12 derrotas. O Tricolor, inclusive, é a maior "pedra no sapato" entre os rivais.

O São Paulo é o clube que a atual comissão mais enfrentou no Brasil; São 26 jogos, com nove vitórias, dez empates e sete derrotas. Os times já se enfrentaram em mata-matas, incluindo finais do Campeonato Paulista, com um título para cada lado.

Palmeiras e São Paulo se enfrentaram pela última vez em março, na semifinal do Campeonato Paulista. Na oportunidade, o Verdão venceu por 1 a 0 e avançou para a decisão. Posteriormente, o Verdão ficou com vice-campeonato em final contra o Corinthians.

Contra o Timão, na Era Abel Ferreira, o Palmeiras disputou 18 jogos, com oito vitórias, sete empates e três derrotas. Já diante do Santos, são 15 partidas, 11 triunfos, dois empates e outros dois reveses.

O Palmeiras recebe São Paulo em Barueri tentando manter a invencibilidade de sete jogos contra o rival. A última derrota foi pelas quartas de final da Copa do Brasil de 2023. Desde então, as equipes se enfrentaram em sete oportunidades, com três vitórias palmeirenses e quatro empates.

Pelo Campeonato Brasileiro, a invencibilidade é de seis jogos (quatro vitórias e dois empates). A última derrota foi no segundo turno de 2021: 2 a 0, no Allianz Parque. O Palmeiras entra em campo defendendo a liderança do Brasileiro, enquanto o São Paulo quer se manter invicto na competição nacional.

O Verdão começou a rodada na liderança, mas viu o Flamengo ocupar a ponta depois de vencer o Bahia. O Bragantino, que empatou com o Grêmio, foi para segundo, com 17. Assim, o Verdão entra em campo estando em terceiro lugar, com 16 pontos. A equipe tem cinco vitórias, um empate e uma derrota.

Com os resultados do sábado, o Tricolor, que começou a rodada na 11ª posição, com nove pontos, foi para 15º lugar. São seis empates e uma vitória.