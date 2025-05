Vitor Roque faz nos acréscimos, Palmeiras bate São Paulo e é líder isolado

O Palmeiras venceu o São Paulo por 1 a 0 com gol quase no último lance, na Arena Barueri, pela 8ª rodada do Brasileirão.

O gol foi marcado por Vitor Roque aos 49 minutos da segunda etapa aproveitando rebote de Rafael após chute de Felipe Anderson. O assistente chegou a anular o gol marcando impedimento, mas o VAR checou a posição e validou.

O clássico contou com duas expulsões nos bancos de reserva: Maxi Cuberas, auxiliar de Zubeldía, recebeu vermelho na primeira etapa, enquanto Abel Ferreira foi expulso por reclamação na segunda etapa.

Com o resultado, o Palmeiras foi a 19 pontos e manteve a liderança do Brasileirão. O São Paulo teve sua primeira derrota no torneio.

O jogo marcou o recorde de público da Arena Barueri: 29.709 pessoas. O número superou por pouco o recorde anterior, que era de 29.647.

O Palmeiras volta a campo nesta quinta-feira, quando recebe o Bolívar (BOL) pela Copa Libertadores. O São Paulo também joga em casa pela competição continental: nesta quarta-feira contra o Libertad (PAR).

Lances Importantes

Perdeu! Logo no primeiro minuto do jogo, o Palmeiras mandou bola na área, Paulinho desviou na primeira trave para a entrada de Bruno Fuchs no fundo. O zagueiro chegou livre, mas errou o chute e a bola saiu desviada em escanteio.

Quase! Aos 21, Richard Ríos roubou no meio-campo e disparou em direção ao gol, invadiu a área perseguido pela marcação e tentou bater na saída de Rafael, mas Ruan se recuperou e fez o corte em escanteio.

Pra fora! Aos 41, Estêvão recebeu na intermediária direita, costurou a marcação cruzando o campo, invadiu a área e finalizou de esquerda. A bola saiu forte, mas sem a direção desejada saiu à esquerda do gol de Rafael.

Por cima! Já nos acréscimos, o São Paulo teve a primeira chance do jogo. Ferraresi e Cédric tabelaram pela direita e o português cruzou forte para a área. A bola encontrou Ferreirinha na segunda trave, mas o atacante cabeceou por cima do gol, sem perigo para Weverton.

Rafael! Aos seis minutos da segunda etapa, Paulinho avançou pela intermediária direita e arriscou uma bomba de fora da área. Bem colocado, Rafael espalmou para longe.

Weverton! Aos oito, contra-ataque do São Paulo com Ferreirinha. Ele recebeu de André Silva do lado esquerdo e, na sua característica, cortou para dentro deixando dois no chão antes de finalizar da entrada da área para boa defesa de Weverton.

Pra fora! Aos 12, Flaco López roubou bola no campo ofensivo com belo carrinho, a jogada continuou e ele mesmo tabelou por dentro com Paulinho, que finalizou da entrada da área e jogou à esquerda do gol de Rafael.

Abel expulso. O técnico palmeirense reclamou muito de lance que Alan Franco, já no chão, agarrou a perna de Estêvão na tentativa de parar o contra-ataque. O árbitro deu vantagem no lance, mas depois não amarelou o zagueiro do São Paulo. Abel ficou indignado, reclamou muito, chegou a receber o amarelo, mas seguiu reclamando e logo em seguida foi expulso.

Quase contra! Aos 18, Felipe Anderson ficou com cruzamento longo demais do outro lado da área, dominou e, do fundo, cruzou rasteiro para o centro. Enzo Díaz foi cortar e quase jogou para dentro do gol são-paulino.

Weverton sai bem! Aos 29, Ferreirinha disparou pela esquerda e deu boa bola para a ultrapassagem de Oscar. O camisa 8 recebeu em boas condições, mas Weverton saiu bem do gol para fechar o ângulo do meia e defendeu o chute.

1 x 0. Ao 49, Felipe Anderson recebeu dentro da área e finalizou para ótima defesa de Rafael, mas Vitor Roque aproveitou rebote para marcar o gol da vitória. Em campo, o assistente marcou impedimento, mas o VAR revisou o lance e validou o gol.

Ficha Técnica

Palmeiras 1 x 0 São Paulo

Campeonato Brasileiro - 8ª rodada

Data: 11/5/2025 (domingo)

Horário: 17h30 (de Brasília)

Local: Arena Barueri, em Barueri-SP

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Ilberto Estevam da Silva (SP)

Gol: Vitor Roque (49'/2ºT)

Amarelos: Ruan; Abel Ferreira

Vermelho: Maxi Cuberas; Abel Ferreira

Palmeiras: Weverton; Giay, Gustavo Gómez e Bruno Fuchs; Aníbal (Vitor Roque), Piquerez, Ríos (Felipe Anderson), Estêvão e Allan (Lucas Evangelista); Paulinho (Maurício) e Flaco López (Raphael Veiga). Técnico: Abel Ferreira.

São Paulo: Rafael; Ferraresi, Ruan, Alan Franco e Wendell (Enzo Díaz); Alisson, Marcos Antônio (Pablo Maia) e Alves (Oscar); Cédric (Lucas Ferreira), Ferreirinha (Luciano) e André Silva. Técnico: Luis Zubeldía.