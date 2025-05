Palmeiras vê reclamação justa de Abel em lance de expulsão e aponta erro da arbitragem

O técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, não passou ileso no clássico contra o São Paulo. Neste domingo, o treinador foi expulso por reclamação durante a vitória por 1 a 0, na Arena Barueri, e recebeu respaldo do clube em sua reclamação.

Ele foi advertido pelo árbitro Rafael Rodrigo Klein por reclamação após um lance de uma falta não dada em cima de Estêvão em que Alan Franco segurou o pé do atleta palmeirense e não foi advertido pela arbitragem. O Palmeiras entende que a reclamação do Abel foi justa e o árbitro Rafael Klein cometeu um "erro crasso" ao não dar o cartão amarelo para o atleta são-paulino.

O treinador não compareceu à coletiva de imprensa após o jogo a pedido do Departamento de Futebol, que preferiu preservá-lo após a expulsão. O auxiliar técnico João Martins foi quem concedeu a entrevista.

Abel, portanto, não estará à beira do gramado comandando a equipe na nona rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Red Bull Bragantino. O duelo está marcado para acontecer no próximo domingo, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela nona rodada do Brasileirão.

Antes disso, Abel e sua comissão treinam o Palmeiras para o duelo contra o Bolívar, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. O jogo está marcado para acontecer nesta quinta-feira, a partir das 19 horas, no Allianz Parque. O Verdão já está garantido nas oitavas, na liderança da chave.